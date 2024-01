Magdalena Fręch przystępowała do rywalizacji w Melbourne po udanym występie w turnieju WTA 250 w Hobart, gdzie odpadła po starciu z późniejszą triumfatorką zmagań - Emmą Navarro . Wcześniej pokonała Sarę Sorribes Tormo po wymagającym, trzysetowym pojedynku. Dla Hiszpanki była to druga z rzędu porażka z reprezentantką Polski, bowiem tydzień wcześniej uległa Idze Świątek podczas United Cup .

W pierwszej rundzie Australian Open Fręch mierzyła się z zawodniczką gospodarzy - Darią Saville. Z racji tego, że Polka rywalizowała z Australijką, organizatorzy postanowili, by pojedynek został rozegrany na John Cain Arena - trzecim co do wielkości obiekcie w Melbourne Park. Saville to tenisistka o podobnym styl gry do naszej zawodniczki, przez co zanosiło się na długie i zacięte spotkanie.