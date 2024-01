Niesamowity wyczyn rosyjskiej nastolatki. Trudno uwierzyć w to, co się stało

Mirra Andriejewa w pojedynku z Diane Parry wróciła z zaświatów. Po dwóch setach tego pojedynku było 1:1, a w pewnym momencie trzeciej odsłony zawodniczka z Francji prowadziła już 5:1. Trudno uwierzyć więc w to, że ostatecznie to 16-letnia Rosjanka awansowała do kolejnej rundy Australian Open. A jednak to prawda.