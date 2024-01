Jan Zieliński w tym roku miał szansę na dwa wielkoszlemowe triumfy w Melbourne, ponieważ zgłosił się do gry zarówno w deblu, jak i w mikście. Razem z Hugo Nysem odpadł jednak już na etapie ćwierćfinału i nie zdołał tym samym powtórzyć wyczynu z poprzedniego sezonu , kiedy to u boku Monakijczyka zagrał w wielkim finale.

Jan Zieliński popisał się efektownym zagraniem. "Tweener" w finale Australian Open

"Wiem, że jest bardzo dobry na linii końcowej, przy siatce i serwisie. Muszę tylko dać z siebie wszystko, aby umieścić piłkę w korcie i podać do siatki. To jest moja praca i jest to bardzo jasne. On wykonuje swoją pracę, ja wykonuję swoją pracę i robimy to dobrze" - mówiła cytowana przez wtatennis.com.