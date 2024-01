Niepokój o zdrowie Igi Świątek po meczu z Amerykanką. Polka potwierdza przypuszczenia

Mecz Igi Świątek z Danielle Collins do pewnego momentu układał się po myśli reprezentantki Polski. Liderka rankingu WTA prowadziła 6:4, 1:0 i miała do dyspozycji serwis. Nagle spotkanie odwróciło się jednak o 180 stopni i Amerykanka zdominowała naszą zawodniczkę na korcie . 22-latka popełniała przy tym sporo błędów, a przeciwniczka prezentowała bardzo solidny tenis. Doszło do rozstrzygającej partii.

W trzecim secie Collins prowadziła już 4:1 i miała przewagę podwójnego przełamania. Świątek przyznała, co wtedy czuła. "Szczerze, byłam już na lotnisku, ale chciałam walczyć do samego końca. Wiedziałam, że gra prawie perfekcyjnie, ale to byłoby niezwykle trudne dla kogokolwiek utrzymać taki poziom przez cały mecz. Chciałam być gotowa na powrót, zmusiłam swój organizm do maksymalnego wysiłku. Na koniec jestem z siebie niezwykle dumna, bo to nie było łatwe" - powiedziała Polka.