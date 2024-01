Niepokój o wielką rywalkę Świątek po sensacyjnej porażce. Awantura z trenerem przed meczem

Reprezentantka Kazachstanu była zdecydowaną faworytką tego spotkania i jedną z kandydatek, żeby "namieszać" w całym Australian Open. Nikt jednak nie spodziewał się tego, jak potoczy się to spotkanie. Blinkowa niezwykle wysoko zawiesiła poprzeczkę, a na dodatek świetnie wytrzymała nerwowo to spotkanie. I w dużej mierze dzięki temu triumfowała w niesamowitym tie breaku, decydującym o zwycięstwie, który zakończył się wynikiem 22:20!

Associated Press / © 2024 Associated Press

Iga Świątek na słuchawkach wychodzi przy The Rolling Stones - jednak krępuję ją podanie tytułu, co jest powodem? WIDEO

Iga Świątek na słuchawkach wychodzi przy The Rolling Stones - jednak krępuję ją podanie tytułu, co jest powodem? WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

Awantura z trenerem. Problemy wielkiej rywalki Świątek

Jelena Rybakina rozpoczęła sezon od tytułu WTA 500 w Brisbane. W finale nie dała najmniejszych szans Arynie Sabalence. Białorusinka zdołała zgarnąć zaledwie trzy gemy , przegrywając przy tym pierwszą partię do zera. Później reprezentantka Kazachstanu postanowiła wziąć udział w turnieju tej samej rangi w Adelajdzie, ale jej przygoda nie potrwała zbyt długo. Co prawda w pierwszym meczu pokonała Cristinę Bucsę, ale potem musiała uznać wyższość Jekateriny Aleksandrowej .

Teraz udział w Australian Open zakończyła już na drugiej rundzie, ale wygląda na to, że jej problemy mogą być znacznie poważniejsze niż tylko porażka z Blinkową. Tenisowe media rozpisują się o jej kłótni z trenerem Stefano Vukovem , która miała miejsce już po meczu z Pliskovą. Podczas stretchingu reprezentantki Kazachstanu jej trener wyraźnie miał do niej sporo pretensji, a i zawodniczka nie zostawała mu dłużna. Nagranie pojawiło się w sieci i wzbudziło spore emocje wśród kibiców.

"Co jest nie tak z tym gościem?", "Czy on nie może raz zachować się normalnie?" - to tylko niektóre komentarze fanów Rybakiny. To nie pierwsza jej scysja z trenerem Vukovem, choć trzeba też uczciwie przyznać, że tenisistka pytana o relacje ze szkoleniowcem i jego wybuchowy charakter stanęła po jego stronie i starała się go bronić.