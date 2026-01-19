W Pekinie Gauff broniła tytułu, wygrała z Kamillą Rachimową już na starcie imprezy - 6:4, 6:0. Wtedy ta druga grała jako zawodniczka neutralna, dziś reprezentuje już Uzbekistan. Została jedną z czterech zawodniczek, które w ostatnich tygodniach porzuciły Rosję.

Zaznaczmy jednak, Rachimowa żadną gwiazdą nie jest. Nie ma porywającego serwisu, nie gra świetnie przy siatce, nie potrafi zdominować gry. Umie za to "męczyć" rywalki, grać bardzo wysokimi "balonikami" w końcową część kortu. Coś, co potrafi na przykład Maja Chwalińska. I trzeba się w takich nietypowych sytuacjach umieć odnaleźć.

Gauff zaś to zawodniczka świetnie przygotowana fizycznie do gry, nie dziwiło więc, że jest w stanie ostatecznie takie "gierki" wygrywać. Tyle że zabierało to sporo czasu, a i serwis znów szwankował po stronie faworytki.

Australian Open. Coco Gauff kontra Kamilla Rachimowa. Olga Danilović już czekała na rywalkę

21-letnia Amerykanka w każdym turnieju jest w gronie potencjalnych faworytek, pokonanie takiej zawodniczki jak Rachimowa powinno być dla niej obowiązkiem. Rok temu do rywalizacji w Melbourne przystępowała z pięcioma zwycięstwami w United Cup, jej akcje stały bardzo wysoko. A teraz pojawiła się jednak niepewność, mimo ponownego ogrania w Sydney Igi Świątek, jak rok temu. Tę niepewność zasiała Jessica Bouzas Maneiro, bo Hiszpanka wygrała z Gauff. I to jak, dwa sety padły jej łupem w zaskakująco wysokim stosunku: 6:1, 6:0.

Dziś Gauff po trzech gemach prowadziła już 3:0, ale wszystko to zabrało aż 20 minut. A później było bardzo podobnie. Szwankował serwis, aż sześć podwójnych błędów w samej pierwszej partii. Gdy tylko Amerykanka chciała zaryzykować, posyłała wtedy piłkę z prędkością ponad 180 km/godz. (rekord to 187 z końcówki seta), to nie trafiała.

A za moment bazowała na rotacjach, te dawały lepszy efekt. Stąd tak niska średnia prędkość pierwszego podania - 153 km/godz. Choć zakończyła seta niemal asem, Rachimowa tylko przetarła piłkę. Po 51 minutach było 6:2.

Coco Gauff, Melbourne 2026 David Gray AFP

I podobny był scenariusz drugiej partii - Rachimowa nie potrafiła niczym zaskoczyć Amerykanki, a ta dalej grała dość przeciętnie, za to szybko budowała sobie przewagę. Trzecia zawodniczka rankingu WTA miała jednak zaskakujące problemy ze skończeniem tego spotkania. Prowadziła 6:2, 5:1, za moment była aż czterokrotnie o dwa punkty od zwycięstwa. I przegrała tego gema, a zaraz doszło do przełamania na korzyść Rachimowej. Mimo pierwszego asa w meczu, bo za moment przytrafił się też podwójny błąd.

Reprezentantka Uzbekistanu w końcu jednak musiała uznać się za pokonaną - przegrała 2:6, 3:6, po 99 minutach na Rod Laver Arenie. Dla Gauff było to 250. zwycięstwo na poziomie WTA - dokonała tego jako najmłodsza od czasów Caroline Wozniacki.

Rozwiń

W drugiej rundzie Gauff zagra z Olgą Danilović, która już w niedzielę po zaciętej batalii pokonała Venus Williams.

Coco Gauff WANG ZHAO AFP

Kamilla Rachimowa Minas Panagiotakis AFP

Iga Świątek - Coco Gauff. Skrót meczu Polsat Sport