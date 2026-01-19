Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niedługa przygoda Coco Gauff z pierwszą rundą w Melbourne. Tylko dwa sety

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Aryna Sabalenka dość pewnie wygrała w Melbourne swoje pierwsze spotkanie, ale jeszcze w niedzielę. Inne faworytki grę zaczęły w poniedziałek, a jako pierwsza z nich - Coco Gauff. Cztery miesiące temu Amerykanka grała z Kamillą Rachimową w Pekinie, oddała jej w 102 minuty cztery gemy. W Melbourne spędziły na korcie o trzy minuty mniej, efekt był zaś niemal identyczny.

Kobieta w sportowym stroju i białej opasce na głowie podczas meczu tenisowego, skupiona na grze, w tle rozmyta publiczność.
Coco Gauff, Melbourne 2026Hannah PetersGetty Images

W Pekinie Gauff broniła tytułu, wygrała z Kamillą Rachimową już na starcie imprezy - 6:4, 6:0. Wtedy ta druga grała jako zawodniczka neutralna, dziś reprezentuje już Uzbekistan. Została jedną z czterech zawodniczek, które w ostatnich tygodniach porzuciły Rosję.

Zaznaczmy jednak, Rachimowa żadną gwiazdą nie jest. Nie ma porywającego serwisu, nie gra świetnie przy siatce, nie potrafi zdominować gry. Umie za to "męczyć" rywalki, grać bardzo wysokimi "balonikami" w końcową część kortu. Coś, co potrafi na przykład Maja Chwalińska. I trzeba się w takich nietypowych sytuacjach umieć odnaleźć.

Gauff zaś to zawodniczka świetnie przygotowana fizycznie do gry, nie dziwiło więc, że jest w stanie ostatecznie takie "gierki" wygrywać. Tyle że zabierało to sporo czasu, a i serwis znów szwankował po stronie faworytki.

Zobacz również:

Magdalena Fręch i Jasmine Paolini zmierzą się ze sobą w drugiej rundzie Australian Open 2026
Australian Open

Paolini czekała na ruch Fręch. 6:1 dla Polki, pogrom w Australian Open

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Australian Open. Coco Gauff kontra Kamilla Rachimowa. Olga Danilović już czekała na rywalkę

    21-letnia Amerykanka w każdym turnieju jest w gronie potencjalnych faworytek, pokonanie takiej zawodniczki jak Rachimowa powinno być dla niej obowiązkiem. Rok temu do rywalizacji w Melbourne przystępowała z pięcioma zwycięstwami w United Cup, jej akcje stały bardzo wysoko. A teraz pojawiła się jednak niepewność, mimo ponownego ogrania w Sydney Igi Świątek, jak rok temu. Tę niepewność zasiała Jessica Bouzas Maneiro, bo Hiszpanka wygrała z Gauff. I to jak, dwa sety padły jej łupem w zaskakująco wysokim stosunku: 6:1, 6:0.

    Zobacz również:

    Magda Linette, Australian Open 2026
    Australian Open

    Trzysetowa batalia Linette. Rozstawiona Amerykanka pokonana w Melbourne

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Dziś Gauff po trzech gemach prowadziła już 3:0, ale wszystko to zabrało aż 20 minut. A później było bardzo podobnie. Szwankował serwis, aż sześć podwójnych błędów w samej pierwszej partii. Gdy tylko Amerykanka chciała zaryzykować, posyłała wtedy piłkę z prędkością ponad 180 km/godz. (rekord to 187 z końcówki seta), to nie trafiała.

      A za moment bazowała na rotacjach, te dawały lepszy efekt. Stąd tak niska średnia prędkość pierwszego podania - 153 km/godz. Choć zakończyła seta niemal asem, Rachimowa tylko przetarła piłkę. Po 51 minutach było 6:2.

      Zbliżenie na tenisistkę udzielającą wywiadu po zakończonym meczu, trzymającą rękę na czole, rozmawiającą z dziennikarką z mikrofonem z logo turnieju Australian Open.
      Coco Gauff, Melbourne 2026David GrayAFP

      I podobny był scenariusz drugiej partii - Rachimowa nie potrafiła niczym zaskoczyć Amerykanki, a ta dalej grała dość przeciętnie, za to szybko budowała sobie przewagę. Trzecia zawodniczka rankingu WTA miała jednak zaskakujące problemy ze skończeniem tego spotkania. Prowadziła 6:2, 5:1, za moment była aż czterokrotnie o dwa punkty od zwycięstwa. I przegrała tego gema, a zaraz doszło do przełamania na korzyść Rachimowej. Mimo pierwszego asa w meczu, bo za moment przytrafił się też podwójny błąd.

      Reprezentantka Uzbekistanu w końcu jednak musiała uznać się za pokonaną - przegrała 2:6, 3:6, po 99 minutach na Rod Laver Arenie. Dla Gauff było to 250. zwycięstwo na poziomie WTA - dokonała tego jako najmłodsza od czasów Caroline Wozniacki.

      W drugiej rundzie Gauff zagra z Olgą Danilović, która już w niedzielę po zaciętej batalii pokonała Venus Williams.

      Australian Open (K)
      1/64 finału
      19.01.2026
      01:40
      Zakończony
      Wszystko o meczu

      Zobacz również:

      Magda Linette, Australian Open 2026
      Australian Open

      Trzysetowa batalia Linette. Rozstawiona Amerykanka pokonana w Melbourne

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa
      Tenisistka w jasnym stroju sportowym z opaską na głowie ściska pięść w geście determinacji, na tle niebieskich krzeseł trybun i rozmytych sylwetek widzów.
      Coco GauffWANG ZHAO AFP
      Tenisistka w białym stroju sportowym i niebieskiej czapce z daszkiem wyraża emocje podczas meczu, trzymając rakietę tenisową, w tle rozmazany obraz publiczności na trybunach.
      Kamilla RachimowaMinas PanagiotakisAFP
      Iga Świątek - Coco Gauff. Skrót meczuPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja