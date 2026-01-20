Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niedawno wygrała z Polką, teraz taki mecz. Finalistka US Open za burtą w Melbourne

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

Jeszcze trzy dni temu Janice Tjen świętowała kolejny sukces w duecie z Katarzyną Piter. Reprezentantki Polski i Indonezji wygrały deblowe zmagania podczas WTA 250 w Hobart. Dziś tenisistka z Azji rozpoczęła swoją przygodę z tegorocznym Australian Open. I to w jakim stylu! Na "dzień dobry" wyeliminowała z singlowych zmagań turniejową "22", byłą finalistkę Szlema rozgrywanego w Nowym Jorku. Spotkanie miało emocjonujące zakończenie.

Tenisistka w białej czapce oraz jasnej koszulce i różowej spódniczce odbija piłkę rakietą na korcie tenisowym podczas słonecznej pogody.
Janice Tjen awansowała do drugiej rundy Australian Open 2026 w singluCLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Janice Tjen, choć reprezentuje barwy Indonezji, jest coraz lepiej znana w naszym kraju. To za sprawą wspólnych występów w deblu z Katarzyną Piter. W minionym tygodniu panie po raz drugi połączyły siły i znów zakończyło się to zdobyciem tytułu. W finale WTA 250 w Hobart nie dały szans parze Magali Kempen/Anna Siskova, wygrywając 6:2, 6:2. Po ośmiu spotkaniach team Piter/Tjen wciąż posiada status: niepokonany.

    Obie zawodniczki zagrają razem także w Australian Open. W premierowej fazie zmagań w Melbourne zmierzą się z Darią Kasatkiną i Ariną Rodionovą. Zanim jednak dojdzie do tej potyczki, Janice pojawiła się dzisiaj na korcie, by rozegrać mecz pierwszej rundy w singlu. Od razu czekało ją spore wyzwanie, bowiem na jej drodze znalazła się turniejowa "22" - Leylah Fernandez. To właśnie finalistka US Open była faworytką wtorkowej rywalizacji o awans do 1/32 finału. Plasująca się na 59. miejscu w rankingu tenisistka sprawiła jednak sobie miłą niespodziankę oraz swoim fanom, eliminując rozstawioną.

      Australian Open: Janice Tjen kontra Leylah Fernandez w pierwszej rundzie

      Już początek spotkania sugerował, że reprezentantka Kanady nie będzie miała łatwo z tenisistką występującą w barwach Indonezji. Tjen starała się urozmaicać grę i już w pierwszym gemie sprawiła sporo kłopotów Fernandez. Finalistka US Open 2021 musiała wracać ze stanu 15-40 przy swoim serwisie. Wówczas jeszcze wyszła z opresji, zgarniając cztery punkty z rzędu na zakończenie premierowego rozdania. W trakcie piątego gema Janice dopięła już jednak swego. Od tamtej pory zaczęła uciekać rywalce, po siódmym rozdaniu uzyskała przewagę podwójnego breaka. Przy stanie 5:2 serwowała po zwycięstwo w partii. Leylah posiadała jeszcze piłkę na trzecie "oczko", ale ostatecznie 59. rakieta świata nie dała sobie odebrać podania w tym secie. Tjen zgarnęła go wynikiem 6:2.

        W drugiej części pojedynku otrzymaliśmy już więcej emocji, chociaż początek niekoniecznie je zwiastował. W trzecim gemie Janice dobrała się do serwisu Kanadyjki, a po zmianie stron wróciła ze stanu 0-40 i po obronie czterech break pointów wyszła na prowadzenie 3:1. Tamta sytuacja nie podłamała jednak Fernandez - wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej zmotywowała ją do pogoni. W trakcie szóstego rozdania, chociaż tenisistka z Indonezji miała piłkę na czwarte "oczko", ostatecznie doszło do powrotnego przełamania. Po siedmiu gemach to turniejowa "22" znalazła się z przodu, broniąc po drodze break pointa.

        Po zmianie stron sytuacja znów uległa zmianie. Nierozstawiona zawodniczka zgarnęła dwa rozdania z rzędu i przy stanie 5:4 mogła kończyć spotkanie przy własnym podaniu. Leylah zrobiła jednak jeszcze jeden "comeback". Finalnie losy drugiej partii rozstrzygnął dopiero tie-break. Janice doskonale rozpoczęła decydującą rozgrywkę, wygrała pierwsze trzy akcje. Potem Kanadyjka doczekała się premierowej zdobyczy po swojej stronie, ale na więcej przeciwniczka już nie pozwoliła. Końcowy rezultat spotkania brzmiał 6:2, 7:6(1) na korzyść Tjen. Dzięki temu to reprezentantka Indonezji zagra w drugiej rundzie ze zwyciężczynią starcia Karolina Pliskova - Sloane Stephens.

        Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

        Australian Open (K)
        1/64 finału
        20.01.2026
        01:00
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Iga Świątek - Suzan Lamens. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Tenisistka w sportowym stroju podczas rozgrywki, wykonuje uderzenie rakietą w kierunku nadlatującej piłki tenisowej na niebieskim korcie.
        Janice TjenClive Brunskill/Getty Images via AFPAFP
        Tenisistka z torbą sportową na ramieniu przechodzi obok trybun, ujęcie wykonane podczas rozgrywek na kortach, widoczne logo firmy sportowej na rakiecie, sportowa atmosfera oraz skupienie na twarzy zawodniczki.
        Leylah FernandezMinas PanagiotakisAFP
        Katarzyna Piter
        Katarzyna PiterFLAVIU BUBOI/NurPhoto via AFPAFP

