Niebywały przebieg u Sabalenki. Polka zakończyła mecz po 72 minutach

Aryna Sabalenka rozpoczęła swój tegoroczny udział w Australian Open od starcia z grającą dzięki dzikiej karcie Tiantsoą Rakotomangą Rajaonah. W pierwszym secie obserwowaliśmy ciekawe widowisko. Reprezentantka Francji wywalczyła sobie przełamanie już na starcie pojedynku. Białorusinka natychmiast zniwelowała stratę breaka, ale to nie oznaczało końca emocji. Zawodniczka z drugiej setki przez długi czas stawiała opór faworytce, posyłała niewygodne zagrania. Doświadczenie tenisistki z Mińska wzięło górę dopiero w dziesiątym gemie premierowej odsłony. Od tamtej pory liderka rankingu WTA zapoczątkowała swoją dominację i ostatecznie zwyciężyła 6:4, 6:1.

W meczu otwarcia Sabalenka mierzyła się ze 118. rakietą świata. Z kolei w kolejnej fazie przyszło jej rywalizować z jeszcze niżej notowaną tenisistką. Mowa o 702. zawodniczce kobiecego zestawienia - Zhuoxuan Bai. Chinka przebrnęła przez eliminacje w Melbourne, a potem pokonała po thrillerze Anastazję Pawluczenkową. Obroniła meczbola w super tie-breaku trzeciego seta i zwyciężyła 6:4, 2:6, 7:6(10). Już sam fakt znalezienia się na tym etapie turnieju był dla 24-latki sukcesem. W dzisiejszej potyczce z liderką rankingu nie miała nic do stracenia. Spotkanie sędziowała Polka - Marta Mrozińska.

Australian Open: Aryna Sabalenka kontra Zhuoxuan Bai w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Sabalenki. Pierwsze minuty ułożyły się idealnie z perspektywy liderki rankingu WTA. 27-latka wygrała aż dziewięć punktów z rzędu na starcie pojedynku. Potem pojawił się cień nadziei dla Bai na premierowe "oczko", ale Białorusinka wróciła ze stanu 15-30 przy własnym podaniu i zrobiło się już 3:0 z perspektywy tenisistki z Mińska. Turniejowa "1" nie zamierzała się zatrzymywać. Po kolejnym gemie Zhuoxuan wciąż nie miała choćby jednej wygranej akcji przy swoim serwisie.

Aryna zbliżała się do zwycięstwa w premierowej odsłonie. Już w trakcie szóstego rozdania prowadziła 30-15 i była o dwie piłki od tzw. bajgla. Wtedy jednak Chinka doszła w końcu do głosu, a dwukrotna mistrzyni Australian Open zanotowała lekki spadek koncentracji. Bai nie tylko utrzymała swoje podanie, ale po chwili zdobyła także przełamanie przy serwisie Sabalenki. Ósme rozdanie przyniosło arcyciekawą rywalizację. Białorusinka miała mnóstwo szans na zamknięcie partii. Żadnej z nich nie potrafiła jednak wykorzystać. Mimo aż czterech setboli dla tenisistki z Mińska, gra toczyła się dalej.

Na twarzy liderki rankingu WTA pojawiała się coraz większa irytacja, w związku z uciekającymi okazjami. Z kolei Zhuoxuan starała się wykorzystać swoje momentum. Po tym, jak zdobyła trzecie "oczko" z rzędu, potem znów próbowała się dobrać do podania turniejowej "1". Chinka prowadziła już 30-15, ale break pointów się nie doczekała. Aryna generowała sobie następne setbole i po siódmej okazji w końcu dopięła swego. Ostateczny wynik partii, obfitującej w niebywałe zdarzenia, brzmiał 6:3 na korzyść zdecydowanej faworytki.

Drugą część pojedynku otwierała Bai. Chinka już na "dzień dobry" dała sobie odebrać serwis, co pozwoliło złapać trochę wiatru w żagle Sabalence. Kolejne gemy, chociaż były zacięte, to wędrowały wyłącznie na konto tenisistki z Mińska. Sytuacja uległa zmianie dopiero w trakcie piątego rozdania. Chociaż Białorusinka jako pierwsza miała swoje okazje, to Zhuoxuan obroniła w sumie trzy break pointy na 5:0 i zdobyła premierowe "oczko" w tej części spotkania. Na więcej Białorusinka już nie pozwoliła. Sędziująca ten mecz Marta Mrozińska ogłosiła po 72 minutach, że Aryna zwyciężyła 6:3, 6:1. W trzeciej rundzie zmierzy się z triumfatorką starcia Emma Raducanu - Anastazja Potapowa.

Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

