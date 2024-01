Niebywały obrazek na Australian Open. Uderzenie roku? Trybuny oszalały

Stefanos Tsitsipas zaczął Australian Open 2024 od niespodziewanie przegranego seta z "lucky loserem" kwalifikacji Zizou Bergsem. Później było już tylko lepiej, na co dowodem było też jedno z niezwykle efektownych zakończeń wymiany. Grek musiał się wyciągnąć ponad siatkę na stronę kortu Belga, by sięgnąć piłkę. Było to bardzo widowiskowe, nie brakuje głosów, że to mocny kandydat do najlepszego uderzenia tego roku, mimo że mamy dopiero połowę stycznia.