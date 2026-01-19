Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niebywałe, co zrobił Djoković, wystarczyły dwie godziny. Pierwsza taka sytuacja w historii

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Rywalizacja w ramach tegorocznej edycji Australian Open trwa już w pełni - i do akcji zdążył już ruszyć m.in. ubiegłoroczny półfinalista i wielokrotny triumfator zawodów w Melbourne Novak Djoković, który w swym pierwszym starciu ograł bez jakichś szczególnych problemów Pedro Martineza. To, co jednak jest tu szczególnie istotne, to fakt, że "Nole" w ramach tego niepozornego starcia... znów zapisał się złotymi zgłoskami w dziejach tenisa.

Mężczyzna z torbą tenisową na ramieniu podnosi rękę w geście powitania, obok niego stoi uśmiechnięta kobieta w mundurze linii lotniczych, w tle widoczne jasne światła i drugi mężczyzna pochylony nad czymś.
Novak DjokovićDavid GrayAFP

Novak Djoković to absolutny rekordzista jeśli mowa o triumfach na Australian Open - Serb wygrywał bowiem tę odsłonę Wielkiego Szlema łącznie 10 razy, w tym po raz ostatni w roku 2023.

W ubiegłym sezonie miał przy tym sporego pecha jeśli mowa o zmaganiach w Melbourne - swoją przygodę zakończył na poziomie półfinału, w którym musiał kreczować po zakończeniu pierwszego seta swego pojedynku z Alexandrem Zverevem.

Australian Open 2026. Djoković z mocnym wejściem w turniej. Za nim kolejny kamień milowy

"Nole" w nowej edycji AO będzie bez dwóch zdań po raz kolejny próbował wrócić na mistrzowski tron - i trzeba przyznać, że jak na razie egzekwuje swój plan z wielkim zdecydowaniem. 19 stycznia tuż przed południem według czasu środkowoeuropejskiego starł się on w Australii z Pedro Martinezem i... nie dał mu specjalnych szans.

Mecz zakończył się po równo dwóch godzinach i trzech rozegranych setach, w których "Djoker" triumfował kolejno 6:3, 6:2, 6:2. Ważniejsze niż sam ten wynik było jednak to, że udało się tu osiągnąć pewien niezwykły kamień milowy.

Jak podano na profilu "OptaAce", Djoković stał się zaledwie drugim w erze open zawodnikiem, który osiągnął co najmniej 100 zwycięstw na Australian Open (pierwszym był Roger Federer). Co jednak jeszcze ciekawsze, 38-latek jest pierwszym tenisistą w dziejach, który - licząc od 1968 roku - przebił poziom co najmniej 100 triumfów na aż trzech turniejach wielkoszlemowych - pomijając AO 101 razy wygrywał na Rolandzie Garrosie oraz 102 raz na Wimbledonie. Te liczby robią wrażenie.

Djoković zna już kolejnego rywala na Australian Open. Znów będzie zdecydowanym faworytem

W następnej rundzie Australian Open Djoković, obecnie czwarta rakieta świata, zmierzy się z Włochem Francesco Maestrellim (141. lokata w rankingu ATP). Współzawodnictwo na antypodach potrwa do 1 lutego.

Tenisista w czarnym stroju wyraża emocje na korcie podczas meczu, trzymając rakietę tenisową w jednej ręce, w tle rozmyte sylwetki widzów i niebieskie bandy reklamowe.
Novak DjokovićSarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Zawodowy tenisista w czarnej koszulce podczas meczu wyraża frustrację, trzymając rakietę tenisową i gestykulując ręką, w tle widoczna jest publiczność oraz niebieska tablica z napisem Emirates.
Novak DjokovićSarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Novak Djoković
Novak DjokovićMAHMUD HAMS / AFPAFP
