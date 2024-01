Iga Świątek od kilku tygodni przebywa ze swoim sztabem poza granicami Polski. Tenisistka wzięła udział w rozgrywkach United Cup, a teraz przygotowuje się do pierwszego w tym sezonie wielkoszlemowego turnieju - Australian Open. Zmagania w Melbourne potrwają od 14 do 28 stycznia. I choć pierwsza rakieta świata sygnalizowała jakiś czas temu kibicom, że zwycięstwo w prestiżowej imprezie znajduje się na jej liście marzeń, to jednak nasza gwiazda stoi przed niezwykle trudnym wyzwaniem, bowiem tytułu mistrzyni broni wiceliderka rankingu WTA - Aryna Sabalenka. A jak się okazuje, nie tylko Białorusinka będzie poważnym zagrożeniem dla 22-latki.