Hubert Hurkacz pokonał 7:6(6), 7:6(3), 6:4 grającego z dziką kartą Arthura Cazaux w czwartej rundzie wielkoszlemowego Australian Open, dzięki czemu zapewnił sobie przepustkę do następnej rundy i starcia z Daniłłem Miedwiediewem. Od razu zapowiedział nieustępliwą walkę z Rosjaninem. "Na pewno będzie to zacięty bój. Dam z siebie wszystko, przygotuję się jak najlepiej, więc będzie fajne to spotkanie" - mówił.