Najpierw Iga Świątek, teraz Aryna Sabalenka. To wywołało prawdziwą burzę

Sabalenka miała moment przestoju w pierwszym secie spotkania z Francuzką. Została przez 20-latkę przełamana i musiała się mocno wysilić, by nadążyć za jej celnie posyłanymi piłkami. Sama pierwsza rakieta świata była pod wrażeniem tego, co wyczyniała jej rywalka.

Aryna Sabalenka już po pierwszym meczu na Australian Open

W tym roku Aryna Sabalenka ma zamiar dokonać to, co nie udało jej się w ubiegłym roku i zwyciężyć w finale Australian Open. Ostatnio jej rywalką była Madison Keys, która niespodziewanie, po niezwykle emocjonującym meczu, pokonała Białorusinkę, a wcześniej Igę Świątek w półfinale zmagań. Teraz pierwsza rakieta świata chce pokazać, że znów jest w formie i liczy na to, że uda jej się zdobyć kolejne wielkoszlemowe trofeum.

Drogę ku temu już rozpoczęła i choć ta okazała się wyboista i zaskakująca, to ostatecznie Sabalenka znalazła się w drugiej rundzie. Jej rywalką będzie Chinka Zhuoxuan Bai, a mecz zaplanowany został na środę, 21 stycznia.

Aryna Sabalenka w ogniu krytyki po pierwszym meczu

Niespodziewanie Sabalenka znalazła się w ogniu krytyki po swoim spotkaniu. Chodziło jednak nie o względy sportowe, a... strój. Tym razem Nike zaproponowała gwieździe mieszankę kolorów i krój, który nie spodobał się za bardzo kibicom. Niezadowoleni głośno wypowiadali swoje zdanie w sieci.

"O mój Boże, nie widziałam wcześniej stroju Sabalenki, ale jest OKROPNY", "Powiem tak: nie ma brzydkich kolorów, są złe zestawienia. Ten strój należy do tych drugich" - można było przeczytać na portalach społecznościowych. Zdania były jednak podzielone. Wielu było i takich, którym podobało się to, co założyła liderka rankingu.

Nie tak dawno podobnej krytyce poddana była Iga Świątek. "Modlę się za zakończenie tego koszmaru, ona zasługuje na lepsze stroje" - pisali internauci o propozycji ON dla Igi Świątek na ubiegłoroczny Australian Open. Pozostaje pytanie, w jakim stroju Polka pokaże się tym razem na korcie - możliwe, że czas na tegoroczną falę niezadowolenia ze strony kibiców-stylistów dopiero nadejdzie.

Aryna Sabalenka William West AFP

Iga Świątek AFP