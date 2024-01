Nagłe problemy na Australian Open. Sytuacja dotknęła też Polaków

Plusem jest tutaj fakt, że po pewnych opóźnieniach reszta dnia zapowiada się na wolną od podobnych problemów - portale pogodowe zapowiadają co najwyżej pewne zachmurzenie, ale obędzie się bez opadów, a temperatura wyniesie około 19 stopni Celsjusza.

Australian Open 2024. Mecze Fręch i Zielińskiego przesunięte

Niestety nie zmieni to faktu, że deszcz zdążył namieszać w planach m.in. reprezentantów Polski - zacząć należy od tego, że o ok. 3,5 godziny opóźnił on wyjście na kort Jana Zielińskiego, który wespół ze swym stałym partnerem deblowym, Monakijczykiem Hugo Nysem, miał zaplanowane starcie z parą McCabe - Sweeny. Ostatecznie panowie zjawili się na korcie przed 04.30 czasu polskiego.