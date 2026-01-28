Mocna reakcja Świątek, a teraz to. Coco Gauff nie wytrzymała, krótki komunikat

Sprawa wokół prywatności tenisistów rozgorzała w trakcie Australian Open. Nagranie z Coco Gauff, która niszczyła rakietę za kulisami szybko obiegło sieć i stało się przyczyną fali krytyki w kierunku Amerykanki. Na sytuację zareagowali podczas konferencji prasowych m.in. Iga Świątek, Amanda Anisimova i Novak Djoković.

Coco Gauff nagrana, od razu odpowiedziała

Mecz Coco Gauff z Eliną Switoliną okazał się obfitować w zaskoczenia. Przede wszystkim dla wielu kibiców szokiem był styl, w jakim przegrała to spotkanie wyżej notowana zawodniczka. Ukrainka wykorzystała wszystkie słabości Amerykanki i nie dała jej dojść do słowa w żadnym punkcie starcia. Zakończyło się ono wynikiem 6:1, 6:2.

Po meczu Gauff poszła do szatni i starała schować się za jednym z murków, który mógłby ją oddzielić od kamer. Tenisistka zaczęła wtedy wyładowywać swoją złość i frustrację, uderzając o podłogę rakietą tenisową. Nagranie szybko obiegło sieć i stało się początkiem fali krytyki, z jaką musiała mierzyć się trzecia zawodniczka światowego rankingu.

Próbowałam pójść gdzieś, gdzie nie byłoby to pokazane, ale oczywiście to zrobili. Wydaje mi się, że na tym turnieju jedynym prywatnym miejscem jest szatnia

Wyjaśniła, że nie chciała, by do takiej sytuacji doszło na korcie - tam stara się być powściągliwa. "Na korcie staram się trzymać nerwy na wodzy, bo chcę dać dobry przykład dla dzieci i kibiców na trybunach. Musiałam jednak wyrzucić emocje, bo inaczej później wyładowywałabym się na swoim zespole, a oni na to nie zasługują" - mówiła.

Iga Świątek postanowiła zareagować

O całą sytuację zapytana została także Iga Świątek. Podczas konferencji prasowej po przegranym meczu z Jeleną Rybakiną Polka wyjaśniła, jak się z tym czuje i postanowiła się nie hamować. Z jej ust padły mocne słowa.

"Pytanie brzmi, czy my jesteśmy tenisistkami, czy zwierzętami w zoo? One są obserwowane nawet przy wypróżnianiu. Byłoby miło mieć nieco prywatności. Nie zawsze chce się być tak uważnie obserwowanym" - mówiła zawodniczka, której wypowiedź też spotkała się ze sporą krytyką. Ostatnie słowo miało należeć do Coco Gauff.

Coco Gauff podsumowała swój występ. Na koniec takie słowa

Coco Gauff prowadzi aktywnie konto na portalu X. Tenisistka co jakiś czas dzieli się na nim ze swoimi fanami przemyśleniami dotyczącymi tenisa i nie tylko. Tym razem postanowiła napisać o tym, co przytrafiło jej się na Australian Open i jakie są jej plany na najbliższą przyszłość.

Żyję i uczę się, ale wciąż będę starała się brnąć naprzód. Jeszcze jedno, jestem prawdziwą osobą z prawdziwymi uczuciami... Bardzo się przejmuję i staram się być jak najlepsza. Dziękuję wszystkim, którzy to rozumieją

W ubiegłym roku Gauff również odpadła w ćwierćfinale Australian Open. Wtedy jednak mecz z Paulą Badosą okazał się o wiele bardziej wyrównany. Póki co jednak Amerykanka z nadzieją patrzy w przyszłość i liczy na dobre występy na kolejnych turniejach w pierwszej części sezonu.

