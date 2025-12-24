Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mistrzyni Australian Open jednak zrezygnowała. Polki już na tym korzystają

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Już w piątek swój sezon, choć na razie nieoficjalnie, rozpocznie Iga Świątek, a pod koniec następnego kobiecy tour ruszy pełną parą. Oczywiście w Australii, bo tam odbywają się pierwsze turnieje, a ich zwieńczeniem jest wielkoszlemowiec w Melbourne. Organizatorzy odkryli ostatnią tajemnicę - listy zgłoszeń do kwalifikacji. A tam brak jest nazwiska wielkiej gwiazdy: byłej liderki i dwukrotnej triumfatorki tej rywalizacji. Co z kolei, w połączeniu z decyzjami ws. innych zawodniczek, było kluczowe dla Polek.

Dwie kobiety sportowcy podają sobie ręce na korcie tenisowym po zakończonym meczu, jedna ubrana w kolorową koszulkę oraz białą opaskę, druga w czarny strój sportowy i czapkę z daszkiem, obie prezentują poważny wyraz twarzy.
Wiktoria Azarenka (z lewej) nie zgłosiła się do kwalifikacji Australian OpenPAUL CROCKAFP

Magda Linette ma już pierwsze pokazowe mecze za sobą, Iga Świątek takie rozegra w czwartek, piątek i sobotę w Shenzhen. I to jej jedyne próby przed startem rywalizacji, a 24-latka swój pierwszy mecz rozegra 5 stycznia w Sydney z Evą Lys w United Cup.

Od 18 stycznia trzy nasze najwyżej notowane zawodniczki czekają już zmagania w Melbourne, sześć dni wcześniej zaczną się jednak kwalifikacje do Australian Open. Też z udziałem trzech Polek: Lindy Klimovicovej, Katarzyny Kawy i Mai Chwalińskiej. Dwie pierwsze zajmowały w kluczowym rankingu z 22 grudnia 138. i 139. miejsce - nie było pewne, czy zdołają uzyskać rozstawienie. A to ułatwiłoby nieco zadanie - pozwalało uniknąć w dwóch pierwszych rundach najwyżej notowanych rywalek.

Teraz już wszystko wiemy.

Kilka dzikich kart i kilka wycofań. Dwie polskie tenisistki w lepszej sytuacji w Melbourne

Na ogłoszonej na początku grudnia liście zawodniczek zgłoszonych do głównej części Australian Open lista "ucinała się" na 103. pozycji. Ostatnią tenisistką pewną gry w Melbourne była Leolia Jeanjean z Francji. A pierwszą "pechową" - Polina Kudiermietowa, która właśnie zmieniła narodowość: Rosję na Uzbekistan.

Młoda kobieta w sportowym stroju trzyma biały ręcznik, prawdopodobnie po zakończonym meczu tenisowym. Tło jest rozmyte, widać sylwetkę innej osoby w oddali oraz fragmenty napisu na tablicy.
Linda KlimovicovaLairys Laurent/ABACAEast News

Z tego wynikało, że Klimovicova i Kawa będą na granicy rozstawień do kwalifikacji - numerki przy swoich nazwiskach mają bowiem tylko 32 zawodniczki za 128. A to jednak powoduje, że na inną rozstawioną można wpaść dopiero w trzeciej, finałowej rundzie.

Pierwszą dobrą informacją dla Polek było to, że tzw. dzikie karty do głównej części przyznano trzem zawodniczkom, które je wyprzedzały: Priscilli Hon z Australii (WTA 119), Tiantsoi Rakotomandze Rajaonah z Francji (WTA 121) i Talii Gibson z Australii (WTA 122).

Zobacz również:

Iga Świątek i Maja Chwalińska. Tym razem nie spotkają się na United Cup
Tenis

Zapadły ostateczne decyzje. Nie tylko Świątek. Są kolejne komunikaty

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Na ogłoszonej właśnie liście do kwalifikacji brakuje jednak trzech kolejnych istotnych nazwisk. W tym dwukrotnej triumfatorki zmagań w Melbourne Wiktorii Azarenki, która w rankingu jest 132. i od kilku miesięcy już nie gra. Krążą pogłoski o możliwym zakończeniu kariery byłej liderki rankingu WTA, ale też potencjalnych ważnych decyzjach życiowych, ona sama jednak nie komentuje.

    Młoda kobieta o spiętych włosach w sportowym stroju na tle rozmazanego obszaru, prawdopodobnie po wysiłku fizycznym, z lekko spoconą twarzą i skupionym wyrazem.
    Maja ChwalińskaZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

    Z gry w eliminacjach zrezygnowały też: Szwajcarka Jill Teichmann (WTA 123) i Japonka Aoi Ito (WTA 136). A to wszystko rozwiewa już wątpliwości w sprawie rozstawień dla Polek. W losowaniu, do którego zapewne dojdzie 9-10 stycznia, Klimovicova powinna być rozstawiona z numerem 28., a Kawa - 29..

    O kilka pozycji za nisko w rankingu jest natomiast Maja Chwalińska, która rok temu zdołała dostać się do głównej drabinki. Możliwe są jeszcze delikatne korekty, organizatorzy przyznali bowiem dotąd siedem z ośmiu dzikich kart do turnieju kobiet.

    W męskich zmaganiach - w kwalifikacjach - nie mamy przedstawicieli naszego kraju. Lista - tak do turnieju głównego, jak i kwalifikacji, zamykała się tu 17 listopada, Daniel Michalski był wówczas 256. (dziś jest 250.). Ostatnim zawodnikiem, który na pewno zagra w Melbourne, jest zaś Belg Gauthier Onclin (ATP 230).

    W turnieju głównym wystąpią z kolei: Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz.

    Kwalifikacje zaczną się 12 stycznia, a skończą - 15. Główne zmagania w Melbourne Park - od niedzieli 18 stycznia.

    Zobacz również:

    Juan Carlos Ferrero i Carlos Alcaraz po triumfie w Roland Garros
    Tenis

    Ta wiadomość wstrząsnęła tenisem. Alcaraz zszokował świat. Trener przerywa milczenie

    Rafał Sierhej
    Rafał Sierhej
    Wiktoria Azarenka w Brisbane
    Wiktoria AzarenkaWilliam WestAFP
    Iga Świątek - Wiktoria Azarenka. Skrót meczu. WIDEOAP© 2025 Associated Press

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja