Magda Linette ma już pierwsze pokazowe mecze za sobą, Iga Świątek takie rozegra w czwartek, piątek i sobotę w Shenzhen. I to jej jedyne próby przed startem rywalizacji, a 24-latka swój pierwszy mecz rozegra 5 stycznia w Sydney z Evą Lys w United Cup.

Od 18 stycznia trzy nasze najwyżej notowane zawodniczki czekają już zmagania w Melbourne, sześć dni wcześniej zaczną się jednak kwalifikacje do Australian Open. Też z udziałem trzech Polek: Lindy Klimovicovej, Katarzyny Kawy i Mai Chwalińskiej. Dwie pierwsze zajmowały w kluczowym rankingu z 22 grudnia 138. i 139. miejsce - nie było pewne, czy zdołają uzyskać rozstawienie. A to ułatwiłoby nieco zadanie - pozwalało uniknąć w dwóch pierwszych rundach najwyżej notowanych rywalek.

Teraz już wszystko wiemy.

Kilka dzikich kart i kilka wycofań. Dwie polskie tenisistki w lepszej sytuacji w Melbourne

Na ogłoszonej na początku grudnia liście zawodniczek zgłoszonych do głównej części Australian Open lista "ucinała się" na 103. pozycji. Ostatnią tenisistką pewną gry w Melbourne była Leolia Jeanjean z Francji. A pierwszą "pechową" - Polina Kudiermietowa, która właśnie zmieniła narodowość: Rosję na Uzbekistan.

Linda Klimovicova Lairys Laurent/ABACA East News

Z tego wynikało, że Klimovicova i Kawa będą na granicy rozstawień do kwalifikacji - numerki przy swoich nazwiskach mają bowiem tylko 32 zawodniczki za 128. A to jednak powoduje, że na inną rozstawioną można wpaść dopiero w trzeciej, finałowej rundzie.

Pierwszą dobrą informacją dla Polek było to, że tzw. dzikie karty do głównej części przyznano trzem zawodniczkom, które je wyprzedzały: Priscilli Hon z Australii (WTA 119), Tiantsoi Rakotomandze Rajaonah z Francji (WTA 121) i Talii Gibson z Australii (WTA 122).

Na ogłoszonej właśnie liście do kwalifikacji brakuje jednak trzech kolejnych istotnych nazwisk. W tym dwukrotnej triumfatorki zmagań w Melbourne Wiktorii Azarenki, która w rankingu jest 132. i od kilku miesięcy już nie gra. Krążą pogłoski o możliwym zakończeniu kariery byłej liderki rankingu WTA, ale też potencjalnych ważnych decyzjach życiowych, ona sama jednak nie komentuje.

Maja Chwalińska ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Z gry w eliminacjach zrezygnowały też: Szwajcarka Jill Teichmann (WTA 123) i Japonka Aoi Ito (WTA 136). A to wszystko rozwiewa już wątpliwości w sprawie rozstawień dla Polek. W losowaniu, do którego zapewne dojdzie 9-10 stycznia, Klimovicova powinna być rozstawiona z numerem 28., a Kawa - 29..

O kilka pozycji za nisko w rankingu jest natomiast Maja Chwalińska, która rok temu zdołała dostać się do głównej drabinki. Możliwe są jeszcze delikatne korekty, organizatorzy przyznali bowiem dotąd siedem z ośmiu dzikich kart do turnieju kobiet.

Rozwiń

W męskich zmaganiach - w kwalifikacjach - nie mamy przedstawicieli naszego kraju. Lista - tak do turnieju głównego, jak i kwalifikacji, zamykała się tu 17 listopada, Daniel Michalski był wówczas 256. (dziś jest 250.). Ostatnim zawodnikiem, który na pewno zagra w Melbourne, jest zaś Belg Gauthier Onclin (ATP 230).

W turnieju głównym wystąpią z kolei: Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz.

Kwalifikacje zaczną się 12 stycznia, a skończą - 15. Główne zmagania w Melbourne Park - od niedzieli 18 stycznia.

Wiktoria Azarenka William West AFP

Iga Świątek - Wiktoria Azarenka. Skrót meczu. WIDEO AP © 2025 Associated Press