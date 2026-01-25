Mirra Andriejewa rozbita. Niespodzianka na Australian Open. Ukrainka wzięła rewanż
Zwycięstwem Mirry Andriejewej zakończył się jej pierwszy w karierze pojedynek z Eliną Switoliną. Ukrainka z pewnością miała wielką chęć odpłacić się za to Rosjance, eliminując ją z Australian Open. Kibice zgromadzony na trybunach raczej nie spodziewali się jednak, że rywalizacja na korcie obierze tak zaskakujący kierunek. Dość powiedzieć, że pierwszy set zakończył się demolką. Ostatecznie w Melbourne doszło do ogromnej niespodzianki.
Spory ładunek emocjonalny towarzył meczowi 1/8 finału Australian Open pomiędzy Mirrą Andriejewą i Eliną Switoliną. Od czasu wybuchu wojny rywalizacja z sportowców z Ukrainy i Rosji wykracza poza ramy sportu i generują wielkie emocje, zyskując na swojej symbolice. Zwłaszcza, że 18-latka nie tak dawno została nawet odznaczona przez Władimira Putina.
Demolka w 1. secie w meczu Switolina - Andriejewa. Ukrainka zaskoczyła
To 7. tenisistka świata postrzega była przed meczem za wyraźną faworytkę. Switolina mimo przewagi doświadczenia nie potrafiła wygrać z Andriejewą w Indian Wells w ubiegłym roku. Z pewnością miała ogromną ochotę na wzięcie odwetu na rywalce w Melbourne. I to ona jako pierwsza zyskała przewagę.
Switolina przełamała Rosjankę w czwartym gemie, co pozwoliło jej wyjść na prowadzenie 3:1, narzucając przy tym presję na młodsza rywalkę. A ta znana jest z braku kontroli nad emocjami.
Chwilę później po przełamanie sięgnęła również Andriejewa i wydawało się, że złepie kontakt. Ukrainka jednak prezentowała na tyle zróżnicowany repertuar zagrań, że raz za razem zaskakiwała młodszą koleżankę "po fachu". Poskutkowało to kapitalną serią. Od stanu 3:2 Switolina wygrała kolejne trzy gemy z rzędu i całego seta w zaledwie 36 minut 6:2.
Wielka niespodzianka w Melbourne. Switolina zrewanżowała się Andriejewej
Drugą partię Rosjanka rozpoczęła z inną energią, jak gdyby wstąpiły w nią nowe siły. Do zera przłamała rywalkę, dołożyła swoje podanie i było 2:0. Jeszcze przed upływem kwadransa miała szansę znów przełamać Ukrainkę, ale ta, choć przegrywała już 15:40, obroniła podanie. Jak to mówi się w przypadku piłki nożnej - niewykorzystane sytuacje się mszczą.
Bo zamiast 3:0 dla Andriejewej, zrobiło się 3:2 dla Switoliny, która odwróciła losy rywalizacji w drugim secie. Rosjanka biła mocno, ale w wielu sytuacjach niecelnie. Im bliżej było końca seta, tym bardziej zacięta stawała się rywalizacja.
W newralgicznym momencie lepiej zachowała się Switolina. Pierwszą piłkę meczową Andriejewa jeszcze obroniła, ale drugiej już nie. Ukrainka przełamaniem przeciwniczki zakończyła spotkanie, triumfując 6:2, 6:4 i sprawiając sporą niespodziankę w Melbourne.