Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mirra Andriejewa rozbita. Niespodzianka na Australian Open. Ukrainka wzięła rewanż

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Zwycięstwem Mirry Andriejewej zakończył się jej pierwszy w karierze pojedynek z Eliną Switoliną. Ukrainka z pewnością miała wielką chęć odpłacić się za to Rosjance, eliminując ją z Australian Open. Kibice zgromadzony na trybunach raczej nie spodziewali się jednak, że rywalizacja na korcie obierze tak zaskakujący kierunek. Dość powiedzieć, że pierwszy set zakończył się demolką. Ostatecznie w Melbourne doszło do ogromnej niespodzianki.

Zawodniczka tenisa ziemnego w jasnym stroju sportowym i czapce, z wyrazistą mimiką oraz gestem uniesionej dłoni, która wykazuje emocjonalną reakcję w trakcie meczu.
Mirra Andriejewa została wyeliminowana z Australian OpenWilliam WestAFP

Spory ładunek emocjonalny towarzył meczowi 1/8 finału Australian Open pomiędzy Mirrą Andriejewą i Eliną Switoliną. Od czasu wybuchu wojny rywalizacja z sportowców z Ukrainy i Rosji wykracza poza ramy sportu i generują wielkie emocje, zyskując na swojej symbolice. Zwłaszcza, że 18-latka nie tak dawno została nawet odznaczona przez Władimira Putina.

Demolka w 1. secie w meczu Switolina - Andriejewa. Ukrainka zaskoczyła

To 7. tenisistka świata postrzega była przed meczem za wyraźną faworytkę. Switolina mimo przewagi doświadczenia nie potrafiła wygrać z Andriejewą w Indian Wells w ubiegłym roku. Z pewnością miała ogromną ochotę na wzięcie odwetu na rywalce w Melbourne. I to ona jako pierwsza zyskała przewagę.

Switolina przełamała Rosjankę w czwartym gemie, co pozwoliło jej wyjść na prowadzenie 3:1, narzucając przy tym presję na młodsza rywalkę. A ta znana jest z braku kontroli nad emocjami.

Chwilę później po przełamanie sięgnęła również Andriejewa i wydawało się, że złepie kontakt. Ukrainka jednak prezentowała na tyle zróżnicowany repertuar zagrań, że raz za razem zaskakiwała młodszą koleżankę "po fachu". Poskutkowało to kapitalną serią. Od stanu 3:2 Switolina wygrała kolejne trzy gemy z rzędu i całego seta w zaledwie 36 minut 6:2.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Wielka niespodzianka w Melbourne. Switolina zrewanżowała się Andriejewej

Drugą partię Rosjanka rozpoczęła z inną energią, jak gdyby wstąpiły w nią nowe siły. Do zera przłamała rywalkę, dołożyła swoje podanie i było 2:0. Jeszcze przed upływem kwadransa miała szansę znów przełamać Ukrainkę, ale ta, choć przegrywała już 15:40, obroniła podanie. Jak to mówi się w przypadku piłki nożnej - niewykorzystane sytuacje się mszczą.

Zobacz również:

Mecz Carlosa Alcaraza został przerwany
Australian Open

Mecz Alcaraza przerwany, chwile grozy na Australian Open. Do akcji wkroczyły służby

Amanda Gawron
Amanda Gawron

    Bo zamiast 3:0 dla Andriejewej, zrobiło się 3:2 dla Switoliny, która odwróciła losy rywalizacji w drugim secie. Rosjanka biła mocno, ale w wielu sytuacjach niecelnie. Im bliżej było końca seta, tym bardziej zacięta stawała się rywalizacja.

    W newralgicznym momencie lepiej zachowała się Switolina. Pierwszą piłkę meczową Andriejewa jeszcze obroniła, ale drugiej już nie. Ukrainka przełamaniem przeciwniczki zakończyła spotkanie, triumfując 6:2, 6:4 i sprawiając sporą niespodziankę w Melbourne.

    Australian Open (K)
    1/8 finału
    25.01.2026
    11:00
    Zakończony
    Wszystko o meczu

    Zobacz również:

    Iga Świątek
    Iga Świątek

    "Katastrofa" Świątek. Gorąco przed walką Polki o ćwierćfinał. Niepokojący werdykt

    Wojciech Kulak
    Wojciech Kulak
    Tenisistka w żółtej sukience wykonuje dynamiczny wślizg, wyciągając rakietę, by odbić lecącą piłkę na niebieskim korcie.
    Mirra AndriejewaMartin KeepAFP
    Tenisistka w białym stroju sportowym unosi zaciśniętą pięść i uśmiecha się, trzymając rakietę tenisową. W tle rozmyta publiczność na trybunach obserwująca wydarzenie.
    Elina SwitolinaPAUL CROCKAFP
    Tenisistka w jasnożółtym stroju krzyczy z emocjami na korcie, pochylona do przodu, trzyma rakietę tenisową, jej twarz wyraża silne zaangażowanie i energię podczas meczu.
    Mirra AndriejewaSport PzNewspix.pl
    PGE Start Lublin - Legia Warszawa. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja