Mirra Andriejewa rozbita. Niespodzianka na Australian Open. Ukrainka wzięła rewanż

Spory ładunek emocjonalny towarzył meczowi 1/8 finału Australian Open pomiędzy Mirrą Andriejewą i Eliną Switoliną. Od czasu wybuchu wojny rywalizacja z sportowców z Ukrainy i Rosji wykracza poza ramy sportu i generują wielkie emocje, zyskując na swojej symbolice. Zwłaszcza, że 18-latka nie tak dawno została nawet odznaczona przez Władimira Putina.

Demolka w 1. secie w meczu Switolina - Andriejewa. Ukrainka zaskoczyła

To 7. tenisistka świata postrzega była przed meczem za wyraźną faworytkę. Switolina mimo przewagi doświadczenia nie potrafiła wygrać z Andriejewą w Indian Wells w ubiegłym roku. Z pewnością miała ogromną ochotę na wzięcie odwetu na rywalce w Melbourne. I to ona jako pierwsza zyskała przewagę.

Switolina przełamała Rosjankę w czwartym gemie, co pozwoliło jej wyjść na prowadzenie 3:1, narzucając przy tym presję na młodsza rywalkę. A ta znana jest z braku kontroli nad emocjami.

Chwilę później po przełamanie sięgnęła również Andriejewa i wydawało się, że złepie kontakt. Ukrainka jednak prezentowała na tyle zróżnicowany repertuar zagrań, że raz za razem zaskakiwała młodszą koleżankę "po fachu". Poskutkowało to kapitalną serią. Od stanu 3:2 Switolina wygrała kolejne trzy gemy z rzędu i całego seta w zaledwie 36 minut 6:2.

Wielka niespodzianka w Melbourne. Switolina zrewanżowała się Andriejewej

Drugą partię Rosjanka rozpoczęła z inną energią, jak gdyby wstąpiły w nią nowe siły. Do zera przłamała rywalkę, dołożyła swoje podanie i było 2:0. Jeszcze przed upływem kwadransa miała szansę znów przełamać Ukrainkę, ale ta, choć przegrywała już 15:40, obroniła podanie. Jak to mówi się w przypadku piłki nożnej - niewykorzystane sytuacje się mszczą.

Bo zamiast 3:0 dla Andriejewej, zrobiło się 3:2 dla Switoliny, która odwróciła losy rywalizacji w drugim secie. Rosjanka biła mocno, ale w wielu sytuacjach niecelnie. Im bliżej było końca seta, tym bardziej zacięta stawała się rywalizacja.

W newralgicznym momencie lepiej zachowała się Switolina. Pierwszą piłkę meczową Andriejewa jeszcze obroniła, ale drugiej już nie. Ukrainka przełamaniem przeciwniczki zakończyła spotkanie, triumfując 6:2, 6:4 i sprawiając sporą niespodziankę w Melbourne.

