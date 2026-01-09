Miała być rozstawiona w Australian Open. Mistrzyni WTA Finals rezygnuje

W Sydney, Brisbane i Auckland kończy się pierwszy tydzień nowego sezonu WTA - w każdej z tych lokalizacji poznaliśmy już najlepsze czwórki, choć w przypadku tego pierwszego turnieju, United Cup, chodzi oczywiście o kraje. Niemniej to tamte zmagania interesują nas najbardziej - za sprawą świetnych występów Igi Świątek, Huberta Hurkacza, Katarzyny Kawy i Jana Zielińskiego.

Wkrótce jednak cały tenisowy świat będzie spoglądał już tylko w jedno miejsce - na obiekty w Melbourne Park. To tam w niedzielę 18 stycznia ruszy pierwszy wielkoszlemowy turniej - Australian Open. A już w najbliższy poniedziałek rozpoczną się trzystopniowe eliminacje, z udziałem Lindy Klimovicovej, Mai Chwalińskiej oraz Katarzyny Kawy.

Już po ujawnieniu listy zgłoszeń, na początku grudnia, było wiadomo, że z czołowej setki tenisistek dwóch na pewno nie zobaczymy: spodziewającej się dziecka Ons Jabeur oraz przechodzącej rehabilitację po kontuzji pleców Danielle Collins.

W czwartek organizatorzy poinformowali, że oficjalnie wycofała się też aktualna mistrzyni olimpijska w singlu Qinwen Zheng. Chinka latem przeszła rehabilitację, jesienią wróciła na jeden turniej, w Pekinie. Tam jednak skreczowała już w drugim spotkaniu. I wciąż nie jest gotowa do rywalizacji na najwyższym poziomie, a tylko taki ją interesuje. Jej miejsce w głównej drabince zajęła Polina Kudiermietowa, która w grudniu zamieniła Rosję na Uzbekistan.

A teraz to samo nazwisko znów pojawiło się na liście - tym razem wycofań.

Druga zawodnika z TOP 32 wycofana z Australian Open. Belgijka po cichu już to zapowiedziała

Chodzi oczywiście o starszą siostrę Poliny - Weronikę. A ta wciąż występuje w tourze jako neutralna. I jest zdecydowanie bardziej znana oraz utytułowana od siostry. Jesienią 2022 roku była już w najlepszej dziesiątce rankingu WTA, teraz zajmuje w nim 30. miejsce. I byłaby na pewno rozstawiona w drabince Australian Open.

W ostatnim sezonie Kudiermietowa doszła do półfinału WTA 1000 w Cincinnati (przegrała z Jasmine Paolini), ale miała bardzo nierówną formę. Przegrała wszystkie sześć spotkań z rywalkami z TOP 10 rankingu.

Zupełnie inaczej było zaś w deblu, tam tworzyła parę z Elise Mertens. Wspólnie dotarły do finałów tysięczników w Madrycie i Rzymie, później zagrały w ćwierćfinale French Open. A lato i jesień były już pasmem sukcesów: triumf w Wimbledonie, półfinał US Open, wreszcie tytuł w WTA Finals w Rijadzie. W efekcie Kudiermietowa w deblowym rankingu awansowała na szóstą pozycję.

To właśnie Mertens powiedziała pod koniec ubiegłego roku belgijskim mediom, że jej deblowa partnerka w najbliższym sezonie zamierza zrobić sobie przerwę od występów. Nie podała szczegółów, ale można się domyślać, że chodzi o sprawy osobiste.

Wycofanie Weroniki Kudiermietowej oznacza, że miejsce w głównej drabince dostanie Słowenka Veronika Erjavec. Z kolei Marketa Vondrousova powinna zostać rozstawiona z numerem 32.

