Miała 6:0, 5:2. I meczbole. Rozstawiona wypada w ćwiartce Igi Świątek

Większych sensacji w tegorocznym Australian Open u pań jeszcze nie było, ale niespodzianki - już tak. A taką jest na pewno to, co we wtorek stało się na 1573 Arenie w Melbourne Park. Rozstawiona z "18" Ludmiła Samsonowa wygrała pierwszego seta z 37-letnią Laurą Siegemund 6:0, a mówimy o zawodniczce, która w czwartej rundzie była potencjalną rywalką Igi Świątek. I trudno wytłumaczyć to, co stało się później.

Kort tenisowy podczas meczu, dwie zawodniczki rywalizują po przeciwnych stronach siatki, jedna z nich odbija piłkę rakietą, widoczne są linie kortu oraz napis 'Melbourne'.
Taniec radości Laury Siegemund po ostatniej wyrzuconej piłce przez Samsonową. Niesamowity zwrot akcjiscreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny

Tenisowe mecze trwają do momentu, gdy sędzia nie wypowie magicznej formułki "gem, set i mecz". I na końcu wstawi nazwisko triumfatora czy triumfatorki.

Ludmiła Samsonowa, Rosjanka reprezentująca kiedyś Włochy, czekała już na takie zdanie francuskiego arbitra Damiena Dumusoisa, gdy po 84 minutach prowadziła z Laurą Siegemund 6:0, 5:3 i 40-15, patrząc z jej perspektywy. A chwilę wcześniej było nawet 5:2 i serwowała - a do tej pory ani razu Niemka nie miała nawet break pointa.

Wszystko nagle się odwróciło, doszło do sytuacji, która na tym poziomie zdarza się naprawdę rzadko.

I zawodniczka, która mogła wpaść na Igę Świątek już w czwartej rundzie, odpadła.

Australian Open. Ludmiła Samsonowa kontra Laura Siegemund w "ćwiartce" z Igą Świątek. Nieprawdopdoobny zwrot akcji

27-letnia Rosjanka została w Melbourne rozstawiona z "18" - w pierwszych dwóch rundach była więc w teorii faworytką. Na pewno zaś jej akcje stały wyżej w konfrontacji z niemal 38-letnią Laurą Siegemund. Postawa Niemki była dużą niewiadomą, bo choć to zawodniczka niezwykle waleczna, szalenie ambitna, to jednak nie ma mocy w ręce. A Samsonowa taką ma - nie dość, że przy serwisie, to jeszcze potrafi grać płasko, co też daje przewagę.

    Siegemund przed Australian Open zagrała w Adelajdzie - jej występ wywołał niepokój. W potwornym upale rywalizowała z... 41-letnią Wierą Zwonariową, przegrała, skreczowała w drugim secie. To jednak tutaj, w stolicy stanu Wiktoria, sprawiła rok temu wielką sensację, ograła mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng. A później zaliczyła kapitalny Wimbledon, jeszcze w ćwierćfinale wygrała pierwszego seta z Aryną Sabalenką, w trzecim była też blisko sukcesu.

    Dziś jednak w starciu z Samsonową Siegemund długo była tłem dla rywalki. Pierwszego seta przegrała 0:6, w drugim było już 2:5 - do tego momentu Niemka nie miała nawet jednej okazji do przełamania serwisu. I wtedy one się pojawiły, pierwsza, druga, trzecia. Tę ostatnią wykotrzystała, przedłużyła swoje nadzieje.

    Tenisistka uderza żółtą piłkę rakietą podczas intensywnego meczu na korcie, ubrana w fioletową sukienkę sportową i białą opaskę na głowie, w tle tablica wyników i ciemne otoczenie kortu.
    Ludmiła Samsonowa, Melbourne 2026William WestAFP

    Za moment Samsonowa prowadziła 5:3, miała dwie piłki meczowe. Siegemund pierwszą obroniła swoją piękną akcją, przy drugiej pomógł błąd rywalki. I kolejnych już Rosjanka nie dostała. Wszystko się zmieniło.

    Aby wygrać z doświadczoną zawodniczką z Niemiec, rywalka musi być cierpliwa. Musi umieć odpowiadać na slajsy Siegemund, nie może się "podpalać". A Samsonową ta cierpliwość opuściła, mnożyły się błędy. 37-latka wygrała pięć gemów z rzędu - i całego seta 7:5.

      A później wyszła ze stanu 0:2 w decydującej odsłonie. Laura grała kapitalnie, w tej partii miała tylko dwa niewymuszone błędy, przy ośmiu rywalki. Mknęła po awans - i w końcu go wywalczyła. Wygrała 0:6, 7:5, 6:4. I co z tego, że jej najmocniejszy serwis został posłany z prędkością 158 km/godz, a średni pierwszy Samsonowej wynosił 170.

      To Niemka zagra o trzecią rundę z Australijką - albo z Maddison Inglis, albo z Kimberly Birrell.

      Ludmiła Samsonova
      Ludmiła SamsonowaMinas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFPAFP
      Laura Siegemund
      Laura SiegemundWILLIAM WEST / AFPAFP
