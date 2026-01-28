Już tylko niespełna pięć dni pozostało do zakończenia kolejnej edycji Australian Open. Niestety, po środowych zmaganiach wiemy już, że w tym roku po tytuł w Melbourne nie sięgnie Iga Świątek. Nasza reprezentantka pożegnała się z rywalizacją na etapie najlepszej "8", a więc fazę wcześniej niż 12 miesięcy temu. Dzisiejszą pogromczynią Raszynianki okazała się Jelena Rybakina. Po wyrównanym początku spotkania, później zawodniczka występująca w barwach Kazachstanu odjechała z wynikiem wiceliderce rankingu WTA. Wynikało to przede wszystkim z problemów serwisowych 24-latki. Mistrzyni WTA Finals 2025 doskonale wykorzystała ten fakt do zbudowania przewagi. Ostatecznie zwyciężyła 7:5, 6:1.

Chwilę po tym, jak na Rod Laver Arena zakończył się pojedynek Świątek i Rybakiny, na jednym z bocznych kortów wystartowała ćwierćfinałowa rywalizacja w deblu z udziałem światowej "1". Katerina Siniakova i grającą z nią w parze Taylor Townsend walczyły w tym roku o obronę tytułu. Do najlepszej "8" dotarły bez straty partii, w poprzedniej rundzie otrzymały nawet walkowera od duetu Miyu Kato/Fanny Stollar. Podczas dzisiejszej rywalizacji musiały się zmierzyć z tenisistkami, które wyeliminowały je z ubiegłorocznego Roland Garros. Mowa o ekipie Anna Danilina/Aleksandra Krunic. Rewanżowe starcie zakończyło się w bolesny sposób dla Czeszki oraz Amerykanki.

Australian Open: Anna Danilina i Aleksandra Krunic autorkami sensacji

Mecz rozpoczął się od utrzymanego serwisu przez duet Siniakova/Townsend, chociaż już na "dzień dobry" musiały wracać ze stanu 15-30. To była jednak tylko zapowiedź problemów, jakie nastały w dalszej fazie seta. W trzecim i siódmym gemie turniejowe "1" nie miały zbyt wiele do powiedzenia. W obu przypadkach zostały przełamane do 15 - za każdym razem działo się to przy serwisie liderki rankingu WTA w grze podwójnej. Z kolei Danilina i Krunic nie miały problemu z utrzymaniem swoim podań. Dzięki temu triumfowały w premierowej odsłonie 6:2.

Początek drugiej części pojedynku przebiegał po myśli serwujących. Taki stan rzeczy potrwał aż do piątego rozdania. Wówczas Anna i Aleksandra nie straciły ani jednego punktu na returnie, dzięki czemu znalazły się na prowadzenie 3:2 z przewagą breaka. Od tamtej pory sytuacja na korcie uległa zmianie. Nagle obrończynie tytułu zerwały się do walki. Szybko zniwelowały stratę, a po ósmym gemie, kiedy rywalki posiadały piłkę na 4:4, doszło do sytuacji, kiedy to Katerina i Taylor mogły zamykać seta. Wykorzystały swoją szansę i zwyciężyły w partii 6:3.

Decydująca odsłona przyniosła totalny zwrot akcji na korcie. Danilina i Krunic zdobyły przełamanie już w drugim gemie. Nie tylko oddały prowadzenia do końca meczu, ale także nie straciły ani jednego "oczka" do końca pojedynku. Finalny wynik brzmiał 6:2, 3:6, 6:0 na korzyść pary rozstawionej z "7". Tym samym Siniakova i Townsend nie obronią tytułu wywalczonego przed rokiem. Co więcej - Czeszka może stracić nawet pozycję liderki rankingu WTA w grze podwójnej kosztem Elise Mertens. Stanie się tak, jeśli Belgijka i Shuai Zhang wygrają swój półfinał.

Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego.

