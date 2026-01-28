Partner merytoryczny: Eleven Sports

Megasensacja w Melbourne. Światowa "1" wyeliminowana. Nie będzie następnego tytułu

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

Jedenasty dzień głównych zmagań w ramach Australian Open 2026 obfituje w sporo ciekawych rozstrzygnięć. Dla nas rozpoczęło się od przykrego zdarzenia, bowiem z rywalizacji o tytuł w singlu kobiet została wyeliminowana Iga Świątek. To efekt przegranej z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale. Kilka godzin później nastała prawdziwa sensacja na jednym z bocznych kortów, podczas spotkania z udziałem liderki rankingu WTA w grze podwójnej. Na koniec doszło do niebywałej sytuacji.

Tenisistka w białym stroju z rakietą w ręce zasłania twarz dłonią, stojąc na korcie tenisowym, w tle rozemocjonowani kibice za barierką.
Anna Danilina przyczyniła się do sensacyjnego rozstrzygnięcia w Australian Open 2026CRISTINA QUICLERAFP

Już tylko niespełna pięć dni pozostało do zakończenia kolejnej edycji Australian Open. Niestety, po środowych zmaganiach wiemy już, że w tym roku po tytuł w Melbourne nie sięgnie Iga Świątek. Nasza reprezentantka pożegnała się z rywalizacją na etapie najlepszej "8", a więc fazę wcześniej niż 12 miesięcy temu. Dzisiejszą pogromczynią Raszynianki okazała się Jelena Rybakina. Po wyrównanym początku spotkania, później zawodniczka występująca w barwach Kazachstanu odjechała z wynikiem wiceliderce rankingu WTA. Wynikało to przede wszystkim z problemów serwisowych 24-latki. Mistrzyni WTA Finals 2025 doskonale wykorzystała ten fakt do zbudowania przewagi. Ostatecznie zwyciężyła 7:5, 6:1.

Zobacz również:

Iga Świątek i Jelena Rybakina rywalizowały ze sobą o półfinał Australian Open 2026
Australian Open

2 godziny po wygranej ze Świątek zapadł werdykt ws. Rybakiny. Zwrot akcji w Melbourne

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Chwilę po tym, jak na Rod Laver Arena zakończył się pojedynek Świątek i Rybakiny, na jednym z bocznych kortów wystartowała ćwierćfinałowa rywalizacja w deblu z udziałem światowej "1". Katerina Siniakova i grającą z nią w parze Taylor Townsend walczyły w tym roku o obronę tytułu. Do najlepszej "8" dotarły bez straty partii, w poprzedniej rundzie otrzymały nawet walkowera od duetu Miyu Kato/Fanny Stollar. Podczas dzisiejszej rywalizacji musiały się zmierzyć z tenisistkami, które wyeliminowały je z ubiegłorocznego Roland Garros. Mowa o ekipie Anna Danilina/Aleksandra Krunic. Rewanżowe starcie zakończyło się w bolesny sposób dla Czeszki oraz Amerykanki.

    Zobacz również:

    Jan Zieliński awansował do półfinału debla w Australian Open 2026
    Australian Open

    Wielki triumf Zielińskiego, turniejowa "4" pokonana w Melbourne. Polak w półfinale

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      Australian Open: Anna Danilina i Aleksandra Krunic autorkami sensacji

      Mecz rozpoczął się od utrzymanego serwisu przez duet Siniakova/Townsend, chociaż już na "dzień dobry" musiały wracać ze stanu 15-30. To była jednak tylko zapowiedź problemów, jakie nastały w dalszej fazie seta. W trzecim i siódmym gemie turniejowe "1" nie miały zbyt wiele do powiedzenia. W obu przypadkach zostały przełamane do 15 - za każdym razem działo się to przy serwisie liderki rankingu WTA w grze podwójnej. Z kolei Danilina i Krunic nie miały problemu z utrzymaniem swoim podań. Dzięki temu triumfowały w premierowej odsłonie 6:2.

      Początek drugiej części pojedynku przebiegał po myśli serwujących. Taki stan rzeczy potrwał aż do piątego rozdania. Wówczas Anna i Aleksandra nie straciły ani jednego punktu na returnie, dzięki czemu znalazły się na prowadzenie 3:2 z przewagą breaka. Od tamtej pory sytuacja na korcie uległa zmianie. Nagle obrończynie tytułu zerwały się do walki. Szybko zniwelowały stratę, a po ósmym gemie, kiedy rywalki posiadały piłkę na 4:4, doszło do sytuacji, kiedy to Katerina i Taylor mogły zamykać seta. Wykorzystały swoją szansę i zwyciężyły w partii 6:3.

      Zobacz również:

      Iga Świątek, źr. WTA live ranking
      Iga Świątek

      -350. Kosztowna porażka Świątek. Wszystko w rękach rywalek

      Tymoteusz Tur

        Decydująca odsłona przyniosła totalny zwrot akcji na korcie. Danilina i Krunic zdobyły przełamanie już w drugim gemie. Nie tylko oddały prowadzenia do końca meczu, ale także nie straciły ani jednego "oczka" do końca pojedynku. Finalny wynik brzmiał 6:2, 3:6, 6:0 na korzyść pary rozstawionej z "7". Tym samym Siniakova i Townsend nie obronią tytułu wywalczonego przed rokiem. Co więcej - Czeszka może stracić nawet pozycję liderki rankingu WTA w grze podwójnej kosztem Elise Mertens. Stanie się tak, jeśli Belgijka i Shuai Zhang wygrają swój półfinał.

        Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

        Zobacz również:

        Iga Świątek podczas meczu z Jeleną Rybakiną na Australian Open 2026
        Iga Świątek

        Triumf Rybakiny nad Igą Świątek, a po meczu taki komunikat. Drugi nokaut

        Tomasz Chabiniak
        Tomasz Chabiniak
        Svitolina z awansem do półfinału Australian Open. WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press
        Kateřina Siniakova
        Kateřina SiniakovaAFP
        Taylor Townsend
        Taylor TownsendAFP
        Tenisistka w sportowej koszulce i fioletowej czapce z daszkiem stoi na korcie, patrząc przed siebie z poważnym wyrazem twarzy, w tle rozmyta publiczność.
        Iga ŚwiątekMARK AVELLINO / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja