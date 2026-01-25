Mecz Alcaraza przerwany, chwile grozy na Australian Open. Do akcji wkroczyły służby

Jak co roku w drugiej połowie stycznia Melbourne stało się światową stolicą tenisa. 18 stycznia rozpoczęła się 114. edycja wielkoszlemowego Australian Open, w którym o tytułu mistrzowskie walczą najlepsi tenisiści świata. W grze pojedynczej mężczyzn tytułu broni Jannik Sinner. Włoch nie będzie miał jednak łatwego zadania - już teraz eksperci przewidują, że jeśli na australijskich kortach nie dojdzie do żadnej niespodzianki, w finale spotkają się Sinner i Carlos Alcaraz, a więc obecnie absolutni liderzy w męskim singlu.

Zawodnik z Włoch na swoim koncie ma cztery wielkoszlemowe tytuły, w tym dwa triumfy w Melbourne, Hiszpan natomiast po wielkoszlemowe mistrzostwo sięgał już sześciokrotnie, jednak nie zwyciężał jeszcze w Australii. Ciężko jest więc przewidzieć, jak losy obu panów potoczą się tym razem.

Nagle przerwano mecz Carlosa Alcaraza. Interwencja służb medycznych na trybunach

Carlos Alcaraz pewnie pokonuje kolejne rundy 114. edycji Australian Open. W pierwszej rundzie odprawił z kwitkiem Adama Waltona, a następnie wyeliminował z gry Yannicka Hanfmanna i Corentina Mouteta. W czwartej rundzie hiszpański zawodnik zmierzył się z Tommy'm Paulem, jednak zanim poznaliśmy triumfatora tego meczu, na trybunach rozegrały się dramatyczne sceny.

Podczas tie-breaku w pierwszym secie mecz Alcaraza i Paula nagle został przerwany. Wszystko z powodu zamieszania na trybunach i krzykach kibiców. Wkrótce potem okazało się, że jeden z oglądających to spotkanie na żywo fanów pilnie potrzebował pomocy medycznej. Po trwającej około kwadrans interwencji służb medycznych kamery telewizyjne pokazały starszą kobietę, która po uzyskaniu pomocy samodzielnie opuściła arenę.

Ostatecznie z pojedynku zwycięsko wyszedł Carlos Alcaraz, który jako pierwszy z panów zameldował się w ćwierćfinale Australian Open. Hiszpan do tej pory nie stracił jeszcze ani jednego seta, jeśli zaś chodzi o Jannika Sinnera, Włoch w sobotę rozegrał czterosetowe spotkanie, w pierwszej rundzie natomiast stoczył jedynie dwusetową batalię - z powodu problemów zdrowotnych z meczu przedwcześnie wycofał się jego rywal, Hugo Gaston.

