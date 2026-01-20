Magda Linette - Ann Li. Australian Open. Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Magda Linette w II rundzie Australian Open 2026 zagra z Ann Li. Spotkanie zostanie rozegrane w nocy z wtorku 20 stycznia, na środę 21 stycznia. Będzie to trzecie bezpośrednie starcie tych tenisistek. O której godzinie gra Magda Linette? Gdzie obejrzeć mecz Linette - Li? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Magda Linette - Ann Li w II rundzie Australian Open 2026 zostanie rozegrany w nocy z wtorku 20 stycznia na środę 21 stycznia jako czwarty od godziny 1:00, czyli najprawdopodobniej nie przed godziną 5:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Eurosportu. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Australian Open. Magda Linette - Ann Li. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Magda Linette (WTA 50) świetnie rozpoczęła udział w tegorocznym Australian Open. Polka pokonała 3:6, 6:3, 6:3 faworyzowaną Emmę Navarro (WTA 15) i awansowała do II rundy turnieju. W niej spotka się z Ann Li (WTA 38) i tym razem przed wyjściem na kort szanse zdają się bardziej wyrównane.
Li w pierwszym spotkaniu zmierzyła się z Camilią Osorio (WTA 84) i spędziła na korcie pół godziny więcej czasu niż Polka. Ostatecznie wygrała z Kolumbijką 6:4, 6(5):7, 7:5.
Linette i Li spotkały się ze sobą jak dotąd dwa razy. W 2019 roku podczas turnieju w Manchesterze 6:3, 6:3 triumfowała Polka. Natomiast w drugim meczu w ramach turnieju w Cincinnati 0:6, 7:6(5), 6:2, wygrała już Amerykanka. Wydaje się, że ich nadchodząca konfrontacja może być bardzo wyrównana.
Mecz Magda Linette - Ann Li zostanie rozegrany w nocy z wtorku 20 stycznia na środę 21 stycznia jako czwarty mecz od godziny 1:00, czyli najprawdopodobniej nie przed godziną 5:00. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Eurosportu. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max.