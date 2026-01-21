Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ledwie się Australian Open zaczął, a tu klęska Peguli. Tylko dwa sety

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Pierwszy wielkoszlemowy turniej Australian Open zaczął się w niedzielę, ale specjaliści i specjalistki od gry podwójnej do rywalizacji przystąpili we wtorek. Jedną z tenisistek, która łączy obie specjalizacje, jest Jessica Pegula. I w czwartek w drugiej rundzie singla zmierzy się z McCartney Kessler. Dziś w nocy polskiego czasu obie ruszyły do gry jednocześnie. Mało tego - w jednej parze. I dla Amerykanek skończyło się to źle - są już poza turniejem.

Tenisistka w pomarańczowym stroju sportowym i białej czapce z daszkiem przebywa na korcie, trzyma rakietę tenisową w lewej ręce i unosi prawą dłoń w geście zatrzymania lub wyciszenia, w tle widownia na trybunach.
Jessica Pegula, Melbourne 2026William WestAFP

Zmagania w Melbourne Park, na które czekał cały tenisowy świat, zaczęły się w niedzielę - każdego dnia na kilkunastu obiektach odbywa się ponad 50 spotkań. We wtorek do rywalizacji przystąpili specjaliści od gry podwójnej, w czwartek to samo czeka pary mieszane. Są zawodniczki i zawodnicy, którzy już wyłącznie specjalizują się w tych bardziej liczebnych formatach, choć część gwiazd stara się je łączyć. Jak Jasmine Paolini czy Jessica Pegula, choć ta druga kiedyś mocniej stawiała na debla. I wspólnie z Coco Gauff brylowały, sama Jessie została nawet liderką rankingu WTA, co w singlu jej się nie udało.

Gauff zrezygnowała jednak z tej formy gry, od czasu do czasu zgłasza się do takiej rywalizacji, ale dzieje się to już rzadko. I nie w Wielkich Szlemach. Latem zeszłego roku, wspólnie z McCartney Kessler, wygrała turniej WTA 1000 w Montrealu.

    Pegula próbuje tego częściej, zwykle grała z Ashlyn Kreueger. Ale już bez takich osiągnięć jak dawniej. W Melbourne połączyła siły właśnie z Kessler, a paradoks polegał na tym, że w turnieju singlistek trafiły do tej samej części drabinki. Obie wygrały swoje pierwsze mecze, zagrają więc w 1/32 finału... ze sobą.

    Australian Open. Szybkie pożegnanie Jessiki Peguli z turniejem deblistek. Po 105 minutach

    Rywalkami duetu Pegula/Kessler były: Gabriela Dabrowski i Luisa Stefani. One połączyły siły po ponad dwuletniej przerwie, bo przecież Kanadyjka odnosiła ostatnio spore sukcesy w parze z Erin Routliffe, wygrały nawet US Open, a Brazlijka - z Timeą Babos. Przeciwko sobie grały w decydującym meczu grupowym w WTA Finals, lepsza okazała się para Babos/Stefani. I to one zagrały później o tytuł. Z racji wysokich pozycji Dabrowski i Stefani, to one zostały rozstawione w Melbourne z numerem 15.

    Gabriela Dabrowski
    Gabriela DabrowskiArtur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

    Wydarzenia na korcie numer 15 toczyły się bardzo szybko - obie pary grały bardzo dynamicznie. Jedno, dwa odbicia i już wszystkie cztery... biegły do siatki. Na starcie przełamana została Kessler, ale dość szybvko obie Amerykanki zdołały wyrównać.

    Losy tego seta rozstrzygały się w dziewiątym gemie, znów piłkę do gry wprowadzała Kessler. I to właśnie młodsza z Amerykanek popełniała kluczowe błędy z głębi kortu, rywali to w końcu wykorzystały. A za moment domknęły partię - 6:4.

      Drugi set zakończył się tie-breakiem, choć już wcześniej Kanadyjka z Brazylijką miały da meczbole, by sprawę rozstrzygnąć w mniej niż półtorej godziny. Serwowała Dabrowski, było 5:4 i 40-15, najpierw jednak mająca polskie pochodzenie Kanadyjka dała się zaskoczyć przy returnie Kessler, a za moment - młodsza z Amerykanek skutecznie smeczowała spod siatki. Doszło do tie-breaka, w nim cztery pierwsze punkty padły łupem pary numer 5 w turnieju.

      I to duet Dabrowski/Pegula wygrał ten mecz 6:4, 7:6 (3).

      Australian Open (K, debel)
      1/32 finału
      21.01.2026
      01:00
      Zakończony
      Wszystko o meczu
      Tenisistka koncentruje się na odbiciu piłki tenisowej, uderzając ją rakietą, ubrana w czarny strój sportowy i białą opaskę, na tle niebieskiego kortu
      Jessica PegulaPedro PARDOAFP
      McCartney Kessler
      McCartney KesslerBai Xuefei/Xinhua via AFPAFP
