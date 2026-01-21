Ledwie się Australian Open zaczął, a tu klęska Peguli. Tylko dwa sety

Zmagania w Melbourne Park, na które czekał cały tenisowy świat, zaczęły się w niedzielę - każdego dnia na kilkunastu obiektach odbywa się ponad 50 spotkań. We wtorek do rywalizacji przystąpili specjaliści od gry podwójnej, w czwartek to samo czeka pary mieszane. Są zawodniczki i zawodnicy, którzy już wyłącznie specjalizują się w tych bardziej liczebnych formatach, choć część gwiazd stara się je łączyć. Jak Jasmine Paolini czy Jessica Pegula, choć ta druga kiedyś mocniej stawiała na debla. I wspólnie z Coco Gauff brylowały, sama Jessie została nawet liderką rankingu WTA, co w singlu jej się nie udało.

Gauff zrezygnowała jednak z tej formy gry, od czasu do czasu zgłasza się do takiej rywalizacji, ale dzieje się to już rzadko. I nie w Wielkich Szlemach. Latem zeszłego roku, wspólnie z McCartney Kessler, wygrała turniej WTA 1000 w Montrealu.

Pegula próbuje tego częściej, zwykle grała z Ashlyn Kreueger. Ale już bez takich osiągnięć jak dawniej. W Melbourne połączyła siły właśnie z Kessler, a paradoks polegał na tym, że w turnieju singlistek trafiły do tej samej części drabinki. Obie wygrały swoje pierwsze mecze, zagrają więc w 1/32 finału... ze sobą.

Australian Open. Szybkie pożegnanie Jessiki Peguli z turniejem deblistek. Po 105 minutach

Rywalkami duetu Pegula/Kessler były: Gabriela Dabrowski i Luisa Stefani. One połączyły siły po ponad dwuletniej przerwie, bo przecież Kanadyjka odnosiła ostatnio spore sukcesy w parze z Erin Routliffe, wygrały nawet US Open, a Brazlijka - z Timeą Babos. Przeciwko sobie grały w decydującym meczu grupowym w WTA Finals, lepsza okazała się para Babos/Stefani. I to one zagrały później o tytuł. Z racji wysokich pozycji Dabrowski i Stefani, to one zostały rozstawione w Melbourne z numerem 15.

Gabriela Dabrowski Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wydarzenia na korcie numer 15 toczyły się bardzo szybko - obie pary grały bardzo dynamicznie. Jedno, dwa odbicia i już wszystkie cztery... biegły do siatki. Na starcie przełamana została Kessler, ale dość szybvko obie Amerykanki zdołały wyrównać.

Losy tego seta rozstrzygały się w dziewiątym gemie, znów piłkę do gry wprowadzała Kessler. I to właśnie młodsza z Amerykanek popełniała kluczowe błędy z głębi kortu, rywali to w końcu wykorzystały. A za moment domknęły partię - 6:4.

Drugi set zakończył się tie-breakiem, choć już wcześniej Kanadyjka z Brazylijką miały da meczbole, by sprawę rozstrzygnąć w mniej niż półtorej godziny. Serwowała Dabrowski, było 5:4 i 40-15, najpierw jednak mająca polskie pochodzenie Kanadyjka dała się zaskoczyć przy returnie Kessler, a za moment - młodsza z Amerykanek skutecznie smeczowała spod siatki. Doszło do tie-breaka, w nim cztery pierwsze punkty padły łupem pary numer 5 w turnieju.

I to duet Dabrowski/Pegula wygrał ten mecz 6:4, 7:6 (3).

Jessica Pegula Pedro PARDO AFP

McCartney Kessler Bai Xuefei/Xinhua via AFP AFP

Tsitsipas z pewnym awansem w Australian Open, WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press