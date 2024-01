Jestem zadowolony, że choć nie układało się to wszystko po myśli Igi w pierwszej partii, znalazła sposób, żeby znaleźć uderzenie, którym będzie mogła sobie utorować drogę do zwycięstwa.

Iga Świątek-Sofia Kenin 7-6 (2), 6-2. Skrót meczu. Australian Open. WIDEO

Wziął udział w turnieju w Rosji, teraz walczy na Australian Open. Kuriozalne tłumaczenie Adriana Mannarino

Wcześniej naraził się Łesii Curenko, która zdecydowanie opowiedziała się przeciwko udziałowi tenisistek i tenisistów w sportowych wydarzeniach organizowanych w Rosji. Ukrainka wyjaśniała, że próbowała nawiązać kontakt z Francuzem i przekonać go do wycofania się z imprezy, ale bez skutku. Co na to Mannarino? "Nie miałem z nią kontaktu, więc nie wiem, o co chodzi" - podsumował.