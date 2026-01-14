Kuriozum na Australian Open. Potężna wpadka tenisisty, to był dla niego koniec

Sezon 2026 w świecie tenisa wszedł już na pełne obroty - za nami m.in. (zwycięskie dla Polski) rozgrywki United Cup, a przed nami z kolei pierwsza w tym roku odsłona Wielkiego Szlema i mowa tu oczywiście o Australian Open.

Choć do oficjalnej inauguracji zmagań w Melbourne pozostało jeszcze kilka dni, to kibice w Australii już mogą nacieszyć oczy pierwszymi grami w ramach kwalifikacji. Nie inaczej było w nocy z wtorku na środę według czasu środkowoeuropejskiego, kiedy to naprzeciw siebie na korcie stanęli m.in. Sebastian Ofner i Nishesh Basavareddy.

Przedziwna końcówka starcia Ofner - Basavareddy. Austriak zaczął... przedwczesne świętowanie

Współzawodnictwo zaczęło się lepiej dla Austriaka, który wygrał pierwszego seta 6:4. Reprezentant USA jednak odpowiedział pięknym za nadobne, bowiem w drugiej odsłonie sam zatriumfował dokładnie taką samą różnicą w gemach. O awansie musiał więc decydować tie-break, a konkretniej super tie-break - i jest to informacja niezwykle istotna w całym tym kontekście.

Trzecia część gry przyniosła początkowo dominację Ofnera, który szybko doszedł do stanu 7-1 i... zaczął celebrować wygraną. Sędzia jednak momentalnie wyprowadził go z błędu wskazując, że wszystko rozstrzygnie się dopiero co najmniej przy 10. punkcie zdobytym przez którąkolwiek ze stron.

To wyraźnie zbiło z tropu 29-latka, który po powrocie do gry zaczął błyskawicznie tracić przewagę. Ostatecznie skończyło się na tym, że Basavareddy... wygrał 13-11, a jego oponent już zawsze będzie bohaterem jednej z najbardziej nietypowych anegdot związanych z AO.

Australian Open 2026 rozpocznie się oficjalnie w najbliższą niedzielę

Nishesh Basavareddy tym samym przedostał się do ostatniej rundy eliminacyjnej i zmierzy się w niej z Brytyjczykiem George'em Loffhagenem. Australian Open rozpocznie się oficjalnie 18 stycznia i potrwa do 1 lutego. Tytułów w singlu będą bronić Jannik Sinner oraz Madison Keys.

