Już po losowaniu głównej drabinki Australian Open zwracano uwagę, w którym miejscu znajduje się Jelena Ostapenko. Łotyszka trafiła do ćwiartki z Igą Świątek , a to oznaczało, że mogła potencjalnie trafić na naszą zawodniczkę w rywalizacji o półfinał pierwszego turnieju wielkoszlemowego w nowym sezonie.

Kuriozalne sceny na korcie. Ostapenko mocno przesadziła

Właśnie przy serwisie Białorusinki doszło do kuriozalnej sytuacji, doskonale oddającej, jaką tenisistką jest Ostapenko. Azarenka zaserwowała asa, który absolutnie nie był dyskusyjny. Piłka wyraźnie zmieściła się w korcie, nie było żadnych wątpliwości. Nie miał ich nikt, poza Łotyszką, która nie dość, że sugerowała aut, to jeszcze pokazała, że brakowało naprawdę bardzo dużo.

Spowodowało to wybuch śmiechu komentatorów, którzy nie wiedzieli, jak na to zareagować. Każdy zawodnik stara się nieco naginać rzeczywistość, ale w tym wypadku było to już przegięcie. Co prawda Ostapenko przyzwyczaiła do nietypowych zachowań na korcie, zdarza jej się totalnie "odpalić", ale to zaskoczyło nawet tych, którzy regularnie oglądają jej mecze.