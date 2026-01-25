Krótkie oczekiwanie Sabalenki. Demolka w 53 minuty. 18-latka w ćwierćfinale

Główne zmagania w ramach tegorocznej edycji Australian Open wkroczyły w drugi tydzień. Na niedzielę przewidziano pierwsze spotkania czwartej rundy w singlu. Jako pierwsza awans do ćwierćfinału zagwarantowała sobie Aryna Sabalenka. Liderka rankingu WTA zmierzała po pewne zwycięstwo w starciu z Victorią Mboko, prowadziła już 4:1 z podwójnym przełamaniem w drugim secie. Potem reprezentantka Kanady zniwelowała jednak stratę, broniąc aż trzech meczboli w dziesiątym gemie. Ostatecznie Białorusinka zwyciężyła dopiero po tie-breaku - 6:1, 7:6(1).

W momencie, kiedy tenisistka z Mińska kończyła swoje spotkanie na Rod Laver Arena, niemal o tej samej porze startowała rywalizacja, która miała wyłonić przeciwniczkę dla turniejowej "1" w kolejnej fazie wielkoszlemowych rozgrywek w Melbourne. O miano rywalki Sabalenki walczyły: 18-letnia Iva Jovic oraz Julia Putincewa, a więc zawodniczka, która jako ostatnia pokonała Igę Świątek na Wimbledonie. Faworytką dzisiejszej potyczki była jednak reprezentantka Stanów Zjednoczonych, która w trzeciej rundzie wyeliminowała rozstawioną z "7" Jasmine Paolini. W niedzielę młoda tenisistka z USA potwierdziła świetną dyspozycję, nie dając szans bardziej doświadczonej Kazaszce.

Australian Open: Iva Jovic kontra Julia Putincewa w czwartej rundzie

Mecz mógł się rozpocząć bardzo pozytywnie z perspektywy Putincewej. Już na "dzień dobry" miała dwa break pointy z rzędu przy serwisie Jovic. Ostatecznie turniejowa "29" zdołała jednak wyjść ze stanu 15-40, wygrywając cztery akcje z rzędu. Po zmianie stron Julia prowadziła 30-15 przy własnym podaniu, ale to i tak nie wystarczyło, by zdobyć premierowe "oczko". Amerykanka wywalczyła przełamanie i na tablicy wyników zrobiło się 2:0. Pierwsze dwa gemy okazały się kluczowe dla dalszych losów partii. W kolejnych minutach obserwowaliśmy dominację Ivy. Ostatecznie 18-latka nie straciła ani jednego rozdania w tym secie, wygrała go aż 6:0.

Reprezentantka Kazachstanu polowała na przełamanie także na starcie drugiej części pojedynku. Tym razem Jovic wróciła ze stanu 15-30 i znów zaczęła uciekać rywalce. Szybko zrobiło się 4:0 z perspektywy młodej zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych. Dopiero wtedy Putincewa zdołała wygrać jakiegokolwiek gema. Przełamała rywalkę do 15 i dała sobie jeszcze cień szansy na nawiązanie rywalizacji. Po zmianie stron nadzieja definitywnie zgasła. Iva nie straciła już ani jednego "oczka" do końca spotkania. Po 53 minutach rywalizacji turniejowa "27" zwyciężyła w tym starciu 6:0, 6:1. Dzięki temu Jovic po raz pierwszy w karierze zagra w wielkoszlemowym ćwierćfinale na poziomie zawodowym. Zobaczymy, jak sobie poradzi we wtorkowej batalii z liderką rankingu WTA - Aryną Sabalenką.

Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

„Pragnę pokoju” – Sabalenka odpowiada na słowa Oliynykovej © 2026 Associated Press

Aryna Sabalenka ADRIAN DENNIS / AFP AFP

Iva Jović, Australian Open 2026 William West AFP

Julia Putincewa PAUL CROCK / AFP AFP