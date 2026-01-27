Koszmar w Melbourne dotknął Sabalenkę, nie było odwrotu. "Ekstremalne ryzyko"
To był koszmarnie upalny wtorek w Melbourne. Do końca Australian Open termometry w tym mieście mają już wskazywać 19-27 stopni, co brzmi jak raj w porównaniu do dzisiejszych warunków. Aryna Sabalenka zaczynała swój mecz około 11:45 czasu lokalnego przy 34 stopniach Celsjusza, ale robiło się tylko goręcej. Sprawdziliśmy, ile niecałe półtorej godziny później wynosił kluczowy wskaźnik BWGT.
Można powiedzieć, że Aryna Sabalenka odniosła w ćwierćfinale Australian Open dwa zwycięstwa - jedno z Amerykanką Ivą Jović (6:3, 6:0), a drugie przeciwko warunkom atmosferycznym. Gdy Białorusinka po godzinie 11:30 czasu lokalnego wychodziła na kort, w Melbourne były 34 stopnie Celsjusza. Zawodniczki grały na Rod Laver Arenie, dach nie był zamknięty. Żar lał się z nieba.
Liderka światowego rankingu musiała zostawić trochę zdrowia na korcie, według oficjalnych statystyk zaprezentowanych po meczu wykonała 9 sprintów i przebiegła 916 metrów. Zadaszenie na głównej arenie imprezy zostało rozsunięte dopiero na drugie spotkanie tego dnia, a więc pojedynek Alexandra Zvereva z Learnerem Tienem (startowało o 14:00).
Piekło na ziemi. Aryna Sabalenka wygrała z Jović i upałem
"Czy mogę zapytać, jak to możliwe, że taka decyzja nie zapadła na początku dnia, podczas gdy przewidywana temperatura wynosi 45 stopni?" - to jeden z najbardziej "lajkowanych" komentarzy na Instagramie AO pod komunikatem o zamknięciu dachów na Rod Laver Arenie i Margaret Court Arenie oraz zakazie gry na kortach zewnętrznych.
Jesteśmy silniejsze od mężczyzn, to dla nich zasunięto dach
Aby dokładniej opisać wyzwanie, z jakim zmierzyły się obie tenisistki, dodajmy że WBGT w Melbourne o 13:00 wynosiło 30,8 st. Celsjusza. Wskaźnik ten mówi o obciążeniu cieplnym wywieranym przez środowisko poprzez temperaturę, wilgotność, prędkość wiatru i promieniowanie słoneczne. Gdy wynosi więcej niż 28 stopni, to występuje - jak przekonują badacze ze Szpitala Ortopedii i Medycyny Sportowej w Dosze - "ekstremalne ryzyko oparzeń termicznych", ciało jest narażone na wzrost temperatury, wyczerpanie cieplne, a w skrajnych przypadkach udar cieplny.
"Podczas gry w gorących warunkach zwiększa się ogólna hipertermia, co powoduje podwyższenie tętna, zwiększenie odczuwanego wysiłku, zmiana komfortu cieplnego i odczuć termicznych" - czytamy w artykule z 2013 roku.
Przepisy BHP w Polsce mówią, że 30 st. WBGT to granica dopuszczalności przy pracy lekkiej. Trudno to nawet porównywać z wysiłkiem sportowym.
To "piekło" ominęło Igę Świątek, która będzie grać ćwierćfinał z Jeleną Rybakiną o 11:30 czasu lokalnego, ale już w środę, gdy maksymalnie temperatura ma sięgnąć zaledwie 21 kresek.