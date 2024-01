Koszmar ostatniej pogromczyni Świątek. Zapaść Rosjanki w Australian Open

Gdy 1 października Wieronika Kudiermietowa gładko wygrała w finale turnieju WTA 500 w Tokio z Jessicą Pegulą , była na ustach tenisowych ekspertów z całego świata. Dokonała bowiem sztuki wielkiej - najpierw odprawiła po trzysetowym boju w ćwierćfinale Igę Świątek , później zaś uporała się z Amerykanką. Zastanawiano się, czy to wreszcie jest czas, gdy wróci do TOP 10 rankingu i będzie w stanie zadomowić się w nim na dłużej .

Kiepski początek roku w wykonaniu Kudiermietowej. Nic jednak nie zapowiadało takiej sensacji

Początek spotkania nie wskazywał na jakieś problemy rozstawionej z piętnastką Rosjanki, szybko przełamała Golubić, pewnie wygrywała swoje gemy. Prowadziła 4:2, miała break pointa na 5:2 i... stanęła. To Szwajcarka wygrała 11 z kolejnych 12 punktów, wróciła do gry. Teraz Kudiermietowa musiała walczyć o to, by doprowadzić choćby do tie-breaka.