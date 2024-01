Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz poznali swoje drabinki w Australian Open 2024 . Najmniej szczęścia w losowaniu miały dwie pierwsze polskie zawodniczki, które trafiły na wymagające rywalki. Linette zagra z Caroline Wozniacki, a Świątek z Sofią Kenin. Turniejowa droga zwłaszcza liderki rankingu WTA budzi dużo emocji i jest szeroko komentowana.

Statystyka przemawia na korzyść Igi. Z Amerykanką do tej pory mierzyła się raz, wygrywając 6:4, 6:1. Było to w 2020 roku w finale Roland Garros. Wówczas Polka zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Jak będzie tym razem? Trudno powiedzieć, wszak Kenin w ostatnim czasie prezentuje dobrą dyspozycję. W niedawnych rozgrywkach World Tennis League pokonała Arynę Sabalenkę w finale zawodów.

Świetnie się bawiłam, zdobywając tytuł World Tennis League w Abu Zabi z moją drużyną! ~ - wyznała po wszystkim Sofia we wpisie w mediach społecznościowych.

Jeśli Świątek na wstępie AO pokona Kenin, później wcale nie będzie łatwiej. W drugiej rundzie zagra z Angelique Kerber lub Danielle Collins. Na dalszym etapie rozgrywek może zmierzyć się z Eliną Switoliną, a w ewentualnym ćwierćfinale - z Jeleną Ostapenko, z którą nie zwyciężyła jeszcze ani razu (a spotykały się na korcie czterokrotnie). W półfinale może dojść do starcia z Jeleną Rybakiną (statystyka na korzyść Kazaszki) lub Jessicą Pegulą (to byłaby dla Polki prawdopodobnie lepsza możliwość), a potencjalny finał to pojedynek z Aryną Sabalenką lub Coco Gauff.

Głos na temat losowania zabierają eksperci. Nie mają wielu optymistycznych wniosków.

Iga Świątek - Angelique Kerber 2:0. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Trudne losowanie Igi Świątek w Australian Open 2024. "Szczęście nie było po jej stronie"

"Niemal najgorsze losowanie Igi Świątek, jakie można było sobie wyobrazić. Kenin w 1. rundzie. Collins/Kerber w 2. rundzie. Ostpenko w 1/4 i Rybakina w 1/2. Plagi egipskie" - ocenia dziennikarz Michał Chojecki na platformie X (dawniej Twitter).

"To zdecydowanie brutalne losowanie dla Świątek. Gdyby wygrała piąty turniej wielkoszlemowy w karierze, a pierwszy Australian Open, to z pewnością by na to zasłużyła" - dodają na QualityShot Tennis. A Ben Lewis dorzuca: "Absolutnie brutalne losowanie pierwszej rundy dla Świątek. Będzie musiała stawić czoła mistrzyni Australian Open 2020, Sofii Kenin".

No to Iga polosowała ścieżkę zdrowia na Australian Open. Kenin, a potem Collins lub Kerber. W tym gronie jest tylko jedna zawodniczka, która nie jest finalistką AO i… jest to Iga. Dodatkowo potencjalnie Ostapenko w 1/4 i Rybakina w 1/2. Grubo, bardzo ~ - opisuje z kolei dziennikarz Jakub Kazula.

"Szczęście nie było po jej stronie. Iga Świątek, mimo że jest najwyżej rozstawiona, będzie miała trudną, najeżoną mistrzyniami, drogę do wygranej w Australian Open" - punktuje z kolei hiszpańskojęzyczny portal Match Tenis.

A podobnych głosów jest dużo więcej. Tak czy inaczej, kibice mocno trzymają kciuki za Igę i podkreślają, że jeśli przy takiej ścieżce zwycięży w Australian Open, raczej nikt nie powinien mieć wątpliwości, co do tego, że to zasłużony triumf.

Iga Świątek / Pedro PARDO / AFP

Iga Świątek / AFP