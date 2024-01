Półfinałowy pojedynek pomiędzy Coco Gauff i Aryną Sabalenką miał przynieść sporo emocji i rzeczywiście tak też było. Obie zawodniczki zmagały się ze swoimi problemami zwłaszcza w pierwszej fazie spotkania. Ostatecznie to Białorusinka wygrała spotkanie 7:6(2), 6:4 i zameldowała się w wielkim finale Australian Open, gdzie zagra z Qinwen Zheng.

Wygrana z Gauff była dla Sabalenki podwójnie ważna, bo pozwala jej zbliżyć się do Igi Świątek w rankingu WTA. Białorusinka jest już blisko utrzymania swojej zdobyczy w rankingu po turnieju Australian Open. W tym momencie ma wirtualnie 8205 pkt i traci 1565 pkt do liderującej Polki. Jeśli obroni tytuł w Melbourne, wówczas jej strata będzie wynosić 865 pkt, czyli o 110 oczek mniej niż to miało miejsce przed startem turnieju.