Tomasz Wiktorowski oficjalnie ujawnia sekret przygotowań jego podopiecznej do niebawem rozpoczynającego się Australian Open (14-28 stycznia). Potwierdza, że on i Iga Świątek pracowali m.in. nad grą z powietrza oraz serwisem. "Nie zapominamy o 'bazie' i zdajemy sobie sprawę, co u Igi jest podstawowym środkiem do zdobywania punktów" - zaznacza. Tymczasem głos zabiera sama lidera rankingu WTA, która spieszy z ciekawymi nowinami.