Koniec serii "Zmory Świątek" w Melbourne. Dwa sety. To połówka Polki

Gdy po drugiej stronie siatki staje Iga Świątek, Jelena Ostapenko zamienia się w "tenisową bestię". Rozbija Polkę jak chce, ma sposób na jej topspiny, kapitalnymi serwisami na zewnątrz na stronę równowagi zyskuje inicjatywę już na starcie akcji we własnych gemach. Pokazała to w zeszłym roku w dwóch ulubionych turniejach Polki: w Dosze i Stuttgarcie. A w tym ostatnim w finale rozbiła jeszcze 6:4, 6:1 samą Arynę Sabalenkę.

Te dwa turnieje trzymają dziś Łotyszkę "przy życiu" w rankingu WTA - zdobyła w nich 1150 punktów, to 2/3 jej obecnego dorobku. Weryfikacja przyjdzie już wkrótce: w lutym i kwietniu. Jeśli Ostapenko będzie grać tak jak przez większą część poprzedniego sezonu, może wypaść nawet z najlepszej setki.

Chyba że zagra tak jak we wtorek w Melbourne. Gdy w drugim secie kończył się piąty gem, w końcu wygrany przez Rebeccę Sramkovą, Łotyszka miała w tej partii bilans: 11 wygrywających uderzeń, jeden niewymuszony błąd.

Australian Open. Jelena Ostapenko kontra Rebecca Sramkova. Jedno z ciekawszych spotkań pierwszej rundy

Gwiazda tenisa z Łotwy w poprzednim roku zaliczyła bowiem negatywny bilans: więcej spotkań przegrała (20) niż wygrała (18). Mimo tych dwóch świetnych występów wiosną - w Dosze i Stuttgarcie triumfowała przecież w 10 potyczkach, cztery z nich były starciami z zawodniczkami z TOP 10.

Jelena Ostapenko, Melbourne 2026 Darrian Traynor Getty Images

W innych turniejach doznawała jednak kompromitujących czasem wpadek, ostatni mecz wygrała z US Open - z chińską kwalifikantką Xiyu Wang. A później były porażki: pamiętna z awanturą na końcu w meczu z Taylor Townsend w Nowym Jorku, z Mariną Stakusic w Guadalajarze, z Priscillą Hon w Peklinie oraz Soraną Cirsteą w Wuhanie. Sytuację ratowały trochę występy w deblu, bo tu Ostapenko jest czołową zawodniczką świata, grała więc w półfinałach WTA 1000 w Pekinie czy WTA Finals.

Tyle że początek tego sezonu nie wskazywał na jakieś głębsze zmiany: porażki w singlu w Brisbane (znów z Cirsteą) i Adelajdzie (z Terezą Valentovą, mecz zakończony kreczem), ale też komplet zwycięstw w grze podwójnej i tytuł WTA 500 w Brisbane.

Losowanie Australian Open też było dla Łotyszki niebezpieczne, jako dla tenisistki rozstawionej. Rebecca Sramkova ze Słowacji, mimo dość niskiej pozycji w rankingu, potrafi grać mocno, bywa niebezpieczna dla faworytek. Choć akurat z Jeleną trzy ostatnie starcia przegrała, w tym na mączce w Rzymie, gdy Ostapenko miała już trudny okres.

Łotyszka zagrała dziś jednak dobrze, momentami nawet bardzo dobrze. W pierwszej partii miała momenty "zawieszenia", straciła przewagę przełamania. Potrafiła jednak grać precyzyjnie, blisko linii końcowej czy bocznej. A jej rywalka z niedowierzaniem kręciła głową.

Pierwszego seta wygrała 6:4, w drugim prowadziła już 4:0. Była niemal perfekcyjna, pokazywały to statystyki. A później na kwadrans wróciła "Penko" z poprzedniego sezonu: uderzająca na wiwat. Zachowała jednak cierpliwość, nie było oznak irytacji. I gdy została jej ostatnia szansa serwisowa, wykorzystała ją. Wygrała po 77 minutach 6:4, 6:4 - awansowała do drugiej rundy. Seria sześciu porażek z rzędu została przerwana.

W niej Jelena zagra w czwartek z Xinyu Wang.

Jelenie Ostapenko GLYN KIRK / AFP AFP

Rebecca Sramkova Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - FABRICE COFFRINI / AFP AFP

