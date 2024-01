Koniec pięknej przygody dla Magdaleny Fręch. Dominacja Amerykanki w meczu o ćwierćfinał

Pierwszy set bez historii. W drugiej partii Magdalena Fręch starała się nawiązać walkę

Początek drugiego seta wyglądał lepiej dla Polki. Udało się utrzymać swoje pierwsze podanie i nieco zaczepić na grę, przeciwstawiając się dobrze grającej rywalce. W czwartym gemie doszło do bardzo zaciętego gema przy podaniu 26-latki. Amerykance dopisywało też sporo szczęścia, dwukrotnie wspomogła ją taśma. Mimo że Fręch miała okazję na zakończenie gema na swoją korzyść, to ostatecznie powędrował on na konto mistrzyni US Open 2023.