Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koniec dla "zmory" Świątek. Nagły zwrot akcji. Eliminacja z połówki Polki w Melbourne

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Powoli dobiega końca rywalizacja w drugiej rundzie singla podczas Australian Open. Zanim swój pojedynek miała rozpocząć Iga Świątek, na jednym z bocznych kortów pojawiła się Jelena Ostapenko. "Zmora" naszej tenisistki widniała na liście potencjalnych przeciwniczek Raszynianki w półfinale wielkoszlemowych zmagań w Melbourne. Wiemy już jednak, że do takiego zestawienia nie dojdzie. Łotyszka została wyeliminowana po bolesnym dla niej zwrocie akcji.

Jelena Ostapenko była potencjalną rywalką Igi Świątek w w półfinale Australian Open
Jelena Ostapenko była potencjalną rywalką Igi Świątek w w półfinale Australian OpenNoushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Bertrand GUAY / AFPAFP

Jelena Ostapenko to tenisistka, która posiada najlepszy bilans pojedynków przeciwko Idze Świątek. Łotyszka wygrała wszystkie sześć bezpośrednich spotkań. Podczas czwartkowego losowania okazało się, że obie panie znalazły się w dolnej połówce drabinki Australian Open, ale mogą na siebie trafić najwcześniej w półfinale. Potrzebowały zatem po pięć zwycięstw, by stoczyć rywalizację podczas wielkoszlemowych zmagań w Melbourne.

Zobacz również:

Anna Kalinska jest potencjalną rywalką Igi Świątek w Australian Open
Iga Świątek

73 minuty i zadanie w Melbourne wykonane. Iga Świątek ostrzeżona

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Przez pierwszą rundę przebrnęły bez straty seta - Polka pokonała Yue Yuan, a "zmora" naszej reprezentantki uporała się z Rebeccą Sramkovą. Dzisiaj obie czekała rywalizacja o 1/16 finału gry pojedynczej. Najpierw do akcji wkroczyła mistrzyni Roland Garros 2017. Notowana na 24. miejscu w rankingu Ostapenko zmierzyła się z plasującą się na 46. pozycji Xinyu Wang. Chinka wygrała w okresie przygotowawczym pojedynek z Igą Świątek.

    Rówieśniczka Polki bardzo dobrze zainaugurowała sezon, od dotarcia do finału WTA 250 w Auckland. Później przegrała z Magdą Linette w drugiej rundzie w Hobart. Następnie udała się na Australian Open. Na "dzień dobry" pokonała Anhelinę Kalininę bez straty seta i dzięki temu mogła dzisiaj stanąć do walki z Jeleną. Pojedynek zakończył się po myśli Azjatki, chociaż pierwsza faza spotkania zupełnie na to nie wskazywała.

    Zobacz również:

    Oksana Sielechmietjewa sprawiła niespodziankę w drugiej rundzie Australian Open 2026
    Australian Open

    Przyjaciółka Sabalenki pokonana, triumf Rosjanki. Gwiazda WTA żegna się z Melbourne

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      Australian Open: Jelena Ostapenko kontra Xinyu Wang w drugiej rundzie

      Mecz rozpoczął się od serwisu Wang. Chociaż to Chinka jako pierwsza miała w tym meczu break pointa, na 2:0, to premierowe przełamanie trafiło na konto Ostapenko. W trakcie piątego rozdania Łotyszka wróciła ze stanu 15-40 i po raz pierwszy znalazła się z przodu. Także następne gemy obfitowały w przełamania. Korzystną passę returnujących przerwała dopiero Jelena, wychodząc na 5:3. Chwilę później turniejowa "24" miała dwa setbole przy serwisie Xinyu, ale Azjatka zdołała jeszcze dorzucić czwarte "oczko" na swoje konto. Potem mistrzyni Roland Garros 2017 wykonała jednak swoje zadanie - utrzymała podanie do 15 i zamknęła partię wynikiem 6:4.

      Druga część pojedynku wystartowała od festiwalu breaków. Znów przerwała go Ostapenko. Wang posiadała piłkę na 3:3, ale ostatecznie Jelena uzyskała dwa "oczka" przewagi. Gdy Łotyszka znalazła się już blisko finiszu, nagle jej gra się posypała. Kolejne minuty przebiegały idealnie po myśli Wang. Chinka nie tylko zniwelowała stratę, ale dorzuciła potem następne gemy na swoje konto. Z wyniku 2:4 z jej perspektywy, nagle zrobiło się 6:4. Dzięki temu doszło do decydującej partii.

      Zobacz również:

      Mirra Andriejewa w Australian Open rywalizowała z Marią Sakkari
      Australian Open

      Demolka w meczu Mirry Andriejewej. Półfinalistka US Open odpada w Melbourne

      Katarzyna Koprowicz
      Katarzyna Koprowicz

        Ostapenko miała świetną okazję, by przerwać niekorzystną passę w pierwszym gemie trzeciego seta. Posiadała aż trzy break pointy z rzędu. Xinyu wyszła jednak ze stanu 0-40, wygrywając pięć kolejnych akcji. W trakcie trzeciego rozdania Jelena dopięła już jednak swego i przełamała rywalkę. Tym razem sytuacja nieco się odwróciła, bo Chinka straciła serwis mimo prowadzenia 40-15. Łotyszka nie nacieszyła się jednak zbyt długo przodownictwem. Po pięciu gemach to Azjatka ponownie znalazła się z przodu. W trakcie ósmego rozdania Wang znów zdobyła breaka i przy stanie 5:3 mogła zamykać spotkanie. Ostatecznie sfinalizowała je dopiero przy serwisie rywalki. Na koniec Jelena zanotowała wyraźną pomyłkę. Po drugim meczbolu Xinyu cieszyła się z wygranej 4:6, 6:4, 6:4. W trzeciej rundzie zmierzy się z Lindą Noskovą.

        Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

        Australian Open (K)
        1/32 finału
        22.01.2026
        04:00
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Hubert Hurkacz rywalizował o awans do trzeciej rundy Australian Open 2026
        Hubert Hurkacz

        Sensacja w meczu Hurkacza z Amerykaninem. Demolka na koniec w Melbourne

        Mateusz Stańczyk
        Mateusz Stańczyk
        Iga Świątek – Belinda Bencic. Skrót meczuPolsat Sport
        Jelena Ostapenko
        Jelena OstapenkoANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFPAFP
        Xinyu Wang
        Xinyu WangHU JINGWEN / XINHUA / Xinhua via AFPAFP
        Kobieta w sportowym stroju i niebieskiej czapce z daszkiem podczas meczu tenisowego, na tle rozmazanych trybun w słoneczny dzień.
        Iga ŚwiątekJASON WHITMANAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja