Ostatni występ w drugiej rundzie Wielkiego Szlema w singlu? US Open 2023. Ostatni raz w trzeciej rundzie? Wimbledon 2023. Takie statystyki może są i dobre dla zawodniczki z przełomu pierwszej i drugiej setki, ale nie dla Magdy Linette.

Poznanianka trzy lata temu grała w Melbourne w półfinale, wskoczyła do grona 20 najlepszych zawodniczek świata. Dwa poprzednie sezony nie były może złe, natomiast brakowało właśnie potwierdzenia w tych najważniejszych turniejach. I często brakowało szczęścia w losowaniu drabinki, ale podobnie można było mówić i teraz. Magda nie była faworytką w pierwszej rundzie, w której wyrzuciła z turnieju rozstawioną z "15" Emmę Navarro.

Przejęła jej miejsce w drabince, miała więc gwarancję tego, że przed trzecią rundą nie wpadnie na zawodniczkę rozstawioną. I pojawiła się realna szansa pokonania kolejnej z Amerykanek - Ann Li. Dziś 38. w rankingu WTA, czyli wyżej notowanej niż Polka, co zawdzięcza m.in. październikowemu tytułowi w WTA 250 w Kantonie. Wtedy Linette miała już urlop.

Australian Open. Magda Linette kontra Ann Li na korcie numer 6. Stawką trzecia runda

Już pierwsze dwa gemy tego spotkania pokazały, że to może być bardzo długie i wyrównane spotkanie. Eksperci delikatnie wyżej oceniali szanse Amerykanki, ale można odnieść wrażenie, że przez swoje poprzednie występy na Wielkich Szlemach Magda możliwości Magdy bywają zaniżane. A to przecież zawodniczka, która trzy lata temu grała na Rod Laver Arena półfinał z Aryną Sabalenką.

I pokazała w ostatnich meczach w Hobart czy już w poniedziałkowym z Emmą Navarro, że jest w bardzo dobrej formie.

Magda Linette, Australian Open 2026 Dar Yasin/Associated Press East News

W tych pierwszych dwóch gemach obie miały po szansie na przełamanie, obie jednak do tego nie dopuściły. Polka prowadziła nawet 40-0, by przegrać cztery akcje z rzędu, ale w odpowiednim momencie zareagowała. A za moment było już 0-40 w gemie serwisowym Amerykanki. I tym razem Poznanianka, ku radości naszych głośnych kibiców, wygrała drugą akcję. A wystarczył bekhendowy błąd Ann Li.

Magda miała momentami problem z mocnym wiatrem, poprawiała piłkę przy podrzucie do serwisu, ale grała świetnie. Funkcjonował return, zyskiwała przewagę krosowymi zagraniami, w dziewiątym gemie po raz drugi przełamała Amerykankę. A to oznaczało 6:3 po 44 minutach gry. Decydowała skuteczność drugiego serwisu, ale też dodatni bilans winnerów do niewymuszonych błędów Polki (12/10) i ujemny Li (6/14). Nie było wątpliwości, kto jest na korcie lepszy.

Ann Li, Australian Open 2026 Martin Keep AFP

Dzięki temu breakowi drugą partię też zaczęła Polka, to daje pewną przewagę, a o czym mówią same tenisistki. Były drobne problemy i dwie szanse na przełamanie dla Li, ale znów Polka wyszła z tych opresji. Amerykanka jednak podwyższyła nieco poziom swojej gry, to już było widać. Tyle że na Polkę to wciąż za mało. W drugim gemie trochę Linette dopisało szczęście, w ważnym momencie pomogła siatka, ale ważny był wynik: 2:0.

A później Polka rozkręciła się na dobre, z Li uszło już zupełnie powietrze. Zrobiło się 4:0 po kolejnym przełamaniu, za moment powinno być 5:0, Magda miała aż cztery szanse.

Li jednak zdołała odrobić stratę jednego przełamania, za moment poprawiła na 2:4, znów zrobiło się nerwowo. Polka serwowała pod większą presją, prosiła sędzię Julię Ignatczenko z Kazachstanu o uspokojenie kibiców. Udało się wygrać tego piątego gema, potrzebny był jeszcze jeden.

I udało się go zdobyć, choć jeszcze nie w kolejnym gemie, aż 20-punktowym. Mimo dwóch meczboli Polki. Linette musiała poczekać na własny serwis, nie wykorzystała dwóch kolejnych meczboli. Ale piąty dał efekt, wygrała 6:3, 6:3.

Dokładny zapis relacji z meczu Magdy Linette z Ann Li można znaleźć TUTAJ.

Magda Linette FOTO OLIMPIK/NurPhoto/NurPhoto via AFP AFP

Ann Li Maddie Meyer/Getty Images via AFP AFP

Magda Linette: Jest troszkę więcej stresu, ale lubię tę odpowiedzialność Polsat Sport Polsat Sport