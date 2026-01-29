W czwartek poznaliśmy finalistki 114. edycji Australian Open. Jako pierwsza awans do decydującego meczu wywalczyła Aryna Sabalenka, która w półfinale pokonała w dwóch setach Elinę Switolinę. Spotkanie stało na wysokim poziomie sportowym, ale jeszcze przed jego zakończeniem organizatorzy przekazali kibicom nietypowy komunikat. Poinformowano, że po ostatniej piłce nie dojdzie do tradycyjnego uściśnięcia dłoni. To efekt decyzji podjętej po wybuchu wojny w Ukrainie - wówczas wszystkie ukraińskie tenisistki jednogłośnie zadeklarowały, że nie będą podawać ręki zawodniczkom z Rosji i wspierającej agresora Białorusi.

Aryna Sabalenka skomentowała brak uścisku ręki z Eliną Switoliną. "Nie skupiam się na tym"

Po meczu głos w tej sprawie zabrała sama Sabalenka. Liderka światowego rankingu, która po raz czwarty z rzędu zameldowała się w finale Australian Open, została zapytana nie tylko o sytuację z kortu, ale też o imponującą serię i wyraźny progres w jej grze. "Nie lubię tego, to jest złe podejście. Nawet, gdy mam się porównać do wczoraj. Trzeba wyjść na kort i zrobić wszystko, co się da, z tym, co ma się dzisiaj" - przyznała, odnosząc się do prób porównywania siebie z przeszłości.

Białorusinka zaznaczyła jednak, że obecnie czuje się bardzo pewnie. "Czuję się dobrze ze swoim tenisem. Widzę, że wszystko, nad czym pracowałam w okresie przygotowawczym, działa. Jestem z tego zadowolona i idę dzień po dniu" - dodała z uśmiechem.

Sabalenka odniosła się także do relacji ze Switoliną i braku handshake'u po półfinale. Podkreśliła, że mimo braku tego gestu, obie darzą się dużym szacunkiem. "Nie skupiam się na tym. Tak jest od dawna. To ich decyzja i ją szanuję. Mam okazję okazać szacunek w wywiadach i na korcie. Ona wie, że ją szanuję jako zawodniczkę, ja wiem, że ona szanuje mnie - to wszystko, co się liczy" - wyjaśniła.

Aryna Sabalenka o piąte w karierze trofeum wielkoszlemowe powalczy z Jeleną Rybakiną. Reprezentująca Kazachstan zawodniczka w półfinale odprawiła z kwitkiem Jessikę Pegulę 6:3, 7:6(7).

Aryna Sabalenka rywalizowała o finał Australian Open 2026 MARTIN KEEP / AFP AFP

Aryna Sabalenka David Gray AFP

Elina Switolina podczas Australian Open 2026 William West AFP

