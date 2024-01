Kolejna sensacja w Australian Open. Pogromczyni Świątek pokonana przez Rosjankę

Ostatni mecz czwartego dnia rywalizacji w głównej drabince Australian Open przyniósł nam kolejne zaskakujące rozstrzygnięcie. Uznawana za wielką faworytkę starcia drugiej rundy Maria Sakkari przegrała z Rosjanką Eliną Awanesian 4:6, 4:6. Dla Greczynki to kolejny bardzo rozczarowujący występ wielkoszlemowy. Greczynka nie może nawiązać do sukcesów z 2021 roku, kiedy dotarła m.in. do półfinału Roland Garros, pokonując po drodze Igę Świątek.