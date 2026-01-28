Klęska Świątek w Melbourne, a teraz taki komunikat. Pierwszy raz od trzydziestu lat
Iga Świątek przegrała z Jeleną Rybakiną 7:5, 6:1 i tym samym nie powtórzyła osiągnięcia z ubiegłego roku, czyli dotarcia do półfinału Australian Open. Jak się później okazało, wszystkie półfinalistki łączy jedna piękna statystyka. Okazało się, że wszystkie cztery bardzo wyraźnie nie miały sobie dotychczas równych. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce podczas Roland Garros w 1995 roku.
Dla Igi Świątek po meczu z Rybakiną pojawiło się sporo nowych informacji dotyczących tego, nad czym musi popracować. Niebezpiecznie wygląda jednak jej statystyka związana z graniem przeciwko najlepszym tenisistkom - ostatnio przegrała nie tylko z Kazaszką, ale także z Coco Gauff i Belindą Bencic.
Iga Świątek przegrała, a rywalki mają być z czego dumne
To nie był najlepszy mecz Igi Świątek. Choć Polka w pierwszym secie walczyła jak lew, w drugim zgasła i dała się rozgrywać Jelenie Rybakinie. Kazaszka za to zanotowała znakomity występ. Solidnie grała także przez cały turniej i nie straciła dotąd ani seta. Jak się okazało, nie ona jedna.
Spośród wszystkich półfinalistek Australian Open 2026, żadna nie ustąpiła swoim dotychczasowym przeciwniczkom na krok i jak dotąd nie przegrała żadnej partii. Zapowiada to niezwykle emocjonujące boje w nadchodzących półfinałach. To jednak nie wszystko.
Rywalki Świątek napisały historię. Ostatni raz było tak ponad 30 lat temu
Tak wysoki poziom wśród półfinalistek nie zdarzał się na wielkoszlemowych turniejach od lat. Jak się okazało, ostatni raz taka statystyka została zapisana ponad 30 lat temu, podczas Roland Garros w 1995 roku. Wówczas w półfinałach zagrały Kimiko Date, Conchita Martinez, Arantxa Sanchez Vicario i Steffi Graff, późniejsza triumfatorka turnieju.
Podczas tegorocznego Australian Open w końcu jedna spośród czterech zawodniczek straci więcej niż seta na rzecz pozostałych. Rywalką Aryny Sabalenki będzie Elina Switolina (panie rozegrają mecz 29 stycznia ok. 9:30 polskiego czasu), a z Jeleną Rybakiną zagra Jessica Pegula (mecz zaplanowano na 29 stycznia na ok. 10:40 polskiego czasu).