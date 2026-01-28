Dla Igi Świątek po meczu z Rybakiną pojawiło się sporo nowych informacji dotyczących tego, nad czym musi popracować. Niebezpiecznie wygląda jednak jej statystyka związana z graniem przeciwko najlepszym tenisistkom - ostatnio przegrała nie tylko z Kazaszką, ale także z Coco Gauff i Belindą Bencic.

Iga Świątek przegrała, a rywalki mają być z czego dumne

To nie był najlepszy mecz Igi Świątek. Choć Polka w pierwszym secie walczyła jak lew, w drugim zgasła i dała się rozgrywać Jelenie Rybakinie. Kazaszka za to zanotowała znakomity występ. Solidnie grała także przez cały turniej i nie straciła dotąd ani seta. Jak się okazało, nie ona jedna.

Spośród wszystkich półfinalistek Australian Open 2026, żadna nie ustąpiła swoim dotychczasowym przeciwniczkom na krok i jak dotąd nie przegrała żadnej partii. Zapowiada to niezwykle emocjonujące boje w nadchodzących półfinałach. To jednak nie wszystko.

Rywalki Świątek napisały historię. Ostatni raz było tak ponad 30 lat temu

Tak wysoki poziom wśród półfinalistek nie zdarzał się na wielkoszlemowych turniejach od lat. Jak się okazało, ostatni raz taka statystyka została zapisana ponad 30 lat temu, podczas Roland Garros w 1995 roku. Wówczas w półfinałach zagrały Kimiko Date, Conchita Martinez, Arantxa Sanchez Vicario i Steffi Graff, późniejsza triumfatorka turnieju.

Podczas tegorocznego Australian Open w końcu jedna spośród czterech zawodniczek straci więcej niż seta na rzecz pozostałych. Rywalką Aryny Sabalenki będzie Elina Switolina (panie rozegrają mecz 29 stycznia ok. 9:30 polskiego czasu), a z Jeleną Rybakiną zagra Jessica Pegula (mecz zaplanowano na 29 stycznia na ok. 10:40 polskiego czasu).

