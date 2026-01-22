Kiedy Magda Linette gra w Australian Open? O której mecz z Karoliną Muchovą?

Mecz Magda Linette - Karolina Muchova w III rundzie Australian Open 2026 zostanie rozegrany w nocy z czwartku 22 stycznia na piątek 23 stycznia, jako trzeci w kolejności, czyli najwcześniej około godziny 5:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Eurosportu. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Magda Linette - Karolina Muchova. Australian Open. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA TV]

Magda Linette (WTA 50) jak na razie świetnie radzi sobie w tegorocznym Australian Open. W dwóch pierwszych rundach pokonała wyżej notowane od siebie rywalki. W pierwszym meczu potrzebowała co prawda trzech setów, by pokonać Emmę Navarro (WTA 15), ale w drugim wygrała 6:3, 6:3 z wyżej notowaną Ann Li (WTA 38).

W III rundzie jej przeciwniczką będzie Karolina Muchova (WTA 19). Czeszka z kolei w I rundzie w dwóch setach zwyciężyła z Jaqueline Cristian (WTA 35) 6:3, 7:6(6), a w II po nadspodziewanie długim, bo trwającym 2 godziny i 42 minuty starciu pokonała Alycię Parks (WTA 99) 6:4, 4:6, 6:4.

Linette i Muchova zmierzyły się jak do tej pory czterokrotnie. Pierwsze ich starcie w 2019 roku wygrała Polka, natomiast w kolejnych czterech i to w zawsze w dwóch setach zwyciężała Czeszka. Po raz ostatni dwa lata temu w trakcie turnieju w Eastbourne. Faworytką tego starcia zdaje się Muchova, ale Linette w 2023 roku pokazała, że potrafi radzić sobie w AO, bo wówczas dotarła aż do półfinału, co daje pewną nadzieję.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Eurosportu. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max.

