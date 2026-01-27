"Szokująca porażka" - tak mecz Coco Gauff z Eliną Switoliną ocenił Karol Stopa. Przegrana Amerykanki raczej nie jest sensacją, bo wiadomo było, że Ukrainka złapała bardzo dobrą formę, ale raczej jej rozmiary. Zwyciężczyni zeszłorocznego Rolanda Garrosa poległa - to określenie nie jest nadużyciem. Wynik 1:6, 2:6 idzie w świat. Wszystko zamknęło się w zaledwie 59 minut.

Na konferencji prasowej stwierdziła, że "w drugim secie wszystko się posypało", narzekała na swój bekhend. Zasugerowała, że do stanu 1:6, 0:3 wszystko szło dobrze, co jest co najmniej dyskusyjną tezą.

We wtorek zdobyła tylko trzy gemy, wyrównując swój najgorszy wynik w tej kwestii w meczu turnieju wielkoszlemowego. Podobną zdobycz miała w starciu czwartej rundy US Open 2019, gdy przegrała z Naomi Osaką 3:6, 0:6. Był to jednak dla niej jeszcze wtedy inny świat, tamte zawody na Flushing Meadows były dopiero jej drugim występem w drabince głównej Szlema (debiutowała na Wimbledonie półtora miesiąca wcześniej).

Fatalna dyspozycja Coco Gauff, to było lanie. Więcej gemów ugrywała nawet ze Świątek

Tak mocno nie przegrywała nawet podczas czarnej serii z Igą Świątek. W latach 2022-2024 spotykały się 3 razy z rzędu na French Open. Zawodniczka urodzona w Delray Beach ugrała wtedy kolejno 4, 6 i ponownie 6 gemów.

Jej frustracja nie może więc dziwić. Kamery Eurosportu wyłapały, jak w podziemiach głównej areny kilkukrotnie uderza rakietą o podłoże, o czym więcej piszemy pod tym linkiem.

- Myślę, że znam siebie. Nie chcę atakować mojego sztabu, to dobrzy ludzie. Nie zasługują na to. Wiem, że jestem emocjonalna. Po prostu poświęciłam chwilę, żeby to zrobić (roztrzaskać rakietę - red.). Nie uważam, żeby to było coś złego. Nie próbuję tego robić na korcie, przy dzieciach i tak dalej. Ale wiem, że muszę dać upust tym emocjom… inaczej będę po prostu opryskliwa wobec ludzi wokół mnie. Nie chcę tego robić. Jak powiedziałam, nie zasługują na to. Oni dali z siebie wszystko, ja też. Muszę po prostu dać upust frustracji - wyjaśniła dziennikarzom.

W zeszłym roku również dotarła w Melbourne do ćwierćfinału. Najlepszy wynik osiągnęła w 2024 r., gdy zameldowała się w półfinale.

Coco Gauff po meczu w czwartej rundzie Australian Open z Jeleną Ostapenko, dwa lata temu William West AFP

Coco Gauff przegrała z Emmą Navarro w czwartej rundzie Wimbledonu 2024 HENRY NICHOLLS / AFP AFP

Coco Gauff rywalizowała z Eliną Switoliną o awans do czwartej rundy US Open JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

