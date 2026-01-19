Jeszcze Świątek nie wyszła na kort, a niemal pół miliona dolarów u Polek. Tak płacą w Australii

Tenisistki grające dla kraju nad Wisłą zaliczają póki co wymarzone otwarcie pierwszego Wielkiego Szlema w kalendarzu. A nie było to wcale oczywiste. Choćby Magda Linette mierzyła się z dużo wyżej notowaną Emmą Navarro. Poza tym korzystała z przerwy medycznej, która mocno zaniepokoiła kibiców. W pewniejszym stylu mecz wygrała natomiast Magdalena Fręch, ponieważ Veronika Erjavec ugrała tylko dwa gemy. Bez straty seta z Francescą Jones triumfowała ponadto Linda Klimovicova.

Spore powody do radości mają oczywiście wszystkie wyżej wymienione panie. Ale chyba najbardziej dumna z siebie może być sportsmenka pochodząca z Czech. To dla niej debiut w głównej drabince Australian Open i zarazem czwarte zwycięstwo z rzędu, bo awans wywalczyła po udanych kwalifikacjach. Wysiłek w morderczym upale opłacił się nie tylko ze względu na cenne punkty do rankingu WTA. Organizatorzy podczas tegorocznej imprezy nie szczędzą pieniędzy dla głównych bohaterek.

Spore pieniądze dla polskich tenisistek. A to dopiero początek turnieju w Australii

"Pula nagród wyniesie 111,5 miliona dolarów australijskich, co stanowi wzrost o prawie 16% w porównaniu z rokiem 2025. To największy wzrost w historii turnieju. Nagrody pieniężne będą rosły w każdej rundzie. Mistrzowie singla mężczyzn i kobiet zarobią po 4,15 miliona dolarów australijskich, czyli o 19 procent więcej niż w ubiegłym roku" - ogłaszano już przed startem turnieju. Jaka więc dokładnie suma była do zgarnięcia za sukces w pierwszej rundzie?

Magda Linette, Magdalena Fręch oraz Linda Klimovicova za zwycięstwa w pierwszej rundzie na Antypodach dostały po dokładnie 150 tysięcy dolarów australijskich, co w przeliczeniu na naszą walutę wynosi ponad 365 tysięcy złotych. Na wyobraźnię działa fakt, iż polski tercet łącznie zainkasował prawie pół miliona dolarów amerykańskich. Stawka będzie rosła wraz z każdymi kolejnymi zwycięstwami. Całe zestawienie przedstawiamy poniżej. Identyczną sumę dostają także mężczyźni.

Nagrody pieniężne w grze pojedynczej Australian Open 2026 (mężczyźni i kobiety):

Zwycięstwo w pierwszej rundzie - 150 000 dolarów australijskich

Zwycięstwo w drugiej rundzie - 225 000 dolarów australijskich

Zwycięstwo w trzeciej rundzie - 327 750 dolarów australijskich

Zwycięstwo w 1/8 finału - 480 000 dolarów australijskich

Zwycięstwo w ćwierćfinale - 750 000 dolarów australijskich

Zwycięstwo w półfinale - 1 250 000 dolarów australijskich

Finalista - 2 150 000 dolarów australijskich

Mistrz - 4 150 000 dolarów australijskich

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Magda Linette Foto Olimpik AFP

Magdalena Fręch AFP7 vía Europa Press/Associated Press East News

Linda Klimovicova Lairys Laurent/ABACA East News