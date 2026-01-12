Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jest pierwsze zwycięstwo Polki w Australian Open. Pogrom w 65 minut

Mateusz Stańczyk

Kilka minut po tym, jak swój mecz rozpoczęła Maja Chwalińska, swój udział w eliminacjach Australian Open zainaugurowała inna nasza reprezentantka. Mowa o 133. tenisistce w rankingu WTA - Lindzie Klimovicovej. Pierwszą przeszkodą 21-latki na drodze do premierowego awansu w zawodowej karierze do głównej drabinki na wielkoszlemowej imprezie okazała się grająca z dziką kartą zawodniczka gospodarzy - Stefani Webb. Rozstrzygnięcie w tym meczu poznaliśmy po niewiele ponad godzinie gry.

Tenisistka w czerwonym stroju sportowym wykonuje gest triumfu na korcie, trzymając rakietę tenisową. W tle widać rozmyte sylwetki kibiców.
Linda KlimovicovaTomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTERReporter

Maja Chwalińska, Linda Klimovicova i Katarzyna Kawa - to właśnie te nasze reprezentantki przystąpiły do rywalizacji w tegorocznych eliminacjach do pierwszej wielkoszlemowej imprezy w tym sezonie, czyli Australian Open. Już dziś przyszło nam śledzić w akcji Lindę oraz Maję. 21-latka zainaugurowała swój pojedynek kilka minut po starcie spotkania z udziałem Chwalińskiej.

    Będąca na 134. miejscu w rankingu Klimovicova przystąpiła do rywalizacji w Melbourne z myślą, by zanotować premierowy awans do głównej drabinki podczas wielkoszlemowej imprezy na poziomie zawodowym. Droga do wykonania tego celu wiodła przez trzystopniowe kwalifikacje. Na "dzień dobry" mierzyła się z tenisistką gospodarzy - Stefani Webb. Australijka otrzymała od organizatorów dziką kartę do eliminacji. Wyraźną faworytką potyczki była nasza reprezentantka, plasująca się o 512 pozycji wyżej w rankingu WTA.

      Australian Open: Linda Klimovicova kontra Stefani Webb w eliminacjach

      Mecz rozpoczął się od serwisu Klimovicovej. W gemie otwarcia 21-latka miała drobne kłopoty, przegrywała 15-30. Mimo to zdołała wyjść na prowadzenie przed ew. potrzebą bronienia break pointów, zgarniając trzy akcje z rzędu. Po zmianie stron Linda ruszyła po przełamanie. Zawodniczka z drugiej setki kobiecego zestawienia stopniowo dominowała swoją rywalkę i dorzucała kolejne "oczka" na swoje konto. Większe emocje nastały dopiero w trakcie piątego rozdania, kiedy to Webb doczekała się nawet okazji na przełamanie. Ostatecznie dłuższy gem, toczony na przewagi, trafił na konto naszej reprezentantki.

      Wówczas Klimovicova prowadziła już 5:0 i wydawało się, że może nawet zakończyć partię rezultatem do zera. W następnych minutach wkradło się jednak lekkie rozluźnienie i doszło do tego, że Stefani miała nawet... piłkę przy swoim podaniu na trzecie "oczko" z rzędu. Finalnie Linda nie dopuściła do takiej sytuacji. Wykorzystała drugiego setbola i przełamując po raz trzeci w tej partii serwis przeciwniczki, zamknęła premierową odsłonę wynikiem 6:2.

        Początek drugiej części rywalizacji okazał się wyrównany. Na pierwsze break pointy trzeba było zaczekać aż do czwartego rozdania. Wówczas Klimovicova przełamała rywalkę za drugą okazją i zaczęła zmierzać w kierunku mety. Ostatecznie Webb nie zdobyła choćby jednego "oczka" do końca spotkania, mimo że miała ku temu jedną szansę w szóstym gemie. Klimovicova zdążyła zakończyć mecz jeszcze przed Chwalińską i jako pierwsza Polka odniosła zwycięstwo w tegorocznym Australian Open. Linda pokonała Stefani 6:2, 6:1 w zaledwie 65 minut. W drugiej rundzie eliminacji zmierzy się z inną reprezentantką Australii - Lizette Cabrerą.

        Po raz pierwszy w historii! Polska wygrała United Cup!Polsat Sport
        Tenisistka w czerwonej sukience wykonuje uderzenie piłki rakietą na korcie, skupienie w ruchu podkreślone przez sportowy strój i dynamiczną postawę, w tle fragment niebieskiego kortu.
        Linda KlimovicovaFoto OlimpikAFP
        Młoda kobieta w sportowym stroju trzyma biały ręcznik, prawdopodobnie po zakończonym meczu tenisowym. Tło jest rozmyte, widać sylwetkę innej osoby w oddali oraz fragmenty napisu na tablicy.
        Linda KlimovicovaLairys Laurent/ABACAEast News
        Zawodniczka tenisowa w fioletowym stroju w trakcie serwu lub returnu, trzyma rakietę, skupiona, na tle kortu tenisowego.
        Linda KlimovicovaFoto Olimpik/Nur Photo AFP

