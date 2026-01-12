Jest pierwsze zwycięstwo Polki w Australian Open. Pogrom w 65 minut

Maja Chwalińska, Linda Klimovicova i Katarzyna Kawa - to właśnie te nasze reprezentantki przystąpiły do rywalizacji w tegorocznych eliminacjach do pierwszej wielkoszlemowej imprezy w tym sezonie, czyli Australian Open. Już dziś przyszło nam śledzić w akcji Lindę oraz Maję. 21-latka zainaugurowała swój pojedynek kilka minut po starcie spotkania z udziałem Chwalińskiej.

Będąca na 134. miejscu w rankingu Klimovicova przystąpiła do rywalizacji w Melbourne z myślą, by zanotować premierowy awans do głównej drabinki podczas wielkoszlemowej imprezy na poziomie zawodowym. Droga do wykonania tego celu wiodła przez trzystopniowe kwalifikacje. Na "dzień dobry" mierzyła się z tenisistką gospodarzy - Stefani Webb. Australijka otrzymała od organizatorów dziką kartę do eliminacji. Wyraźną faworytką potyczki była nasza reprezentantka, plasująca się o 512 pozycji wyżej w rankingu WTA.

Australian Open: Linda Klimovicova kontra Stefani Webb w eliminacjach

Mecz rozpoczął się od serwisu Klimovicovej. W gemie otwarcia 21-latka miała drobne kłopoty, przegrywała 15-30. Mimo to zdołała wyjść na prowadzenie przed ew. potrzebą bronienia break pointów, zgarniając trzy akcje z rzędu. Po zmianie stron Linda ruszyła po przełamanie. Zawodniczka z drugiej setki kobiecego zestawienia stopniowo dominowała swoją rywalkę i dorzucała kolejne "oczka" na swoje konto. Większe emocje nastały dopiero w trakcie piątego rozdania, kiedy to Webb doczekała się nawet okazji na przełamanie. Ostatecznie dłuższy gem, toczony na przewagi, trafił na konto naszej reprezentantki.

Wówczas Klimovicova prowadziła już 5:0 i wydawało się, że może nawet zakończyć partię rezultatem do zera. W następnych minutach wkradło się jednak lekkie rozluźnienie i doszło do tego, że Stefani miała nawet... piłkę przy swoim podaniu na trzecie "oczko" z rzędu. Finalnie Linda nie dopuściła do takiej sytuacji. Wykorzystała drugiego setbola i przełamując po raz trzeci w tej partii serwis przeciwniczki, zamknęła premierową odsłonę wynikiem 6:2.

Początek drugiej części rywalizacji okazał się wyrównany. Na pierwsze break pointy trzeba było zaczekać aż do czwartego rozdania. Wówczas Klimovicova przełamała rywalkę za drugą okazją i zaczęła zmierzać w kierunku mety. Ostatecznie Webb nie zdobyła choćby jednego "oczka" do końca spotkania, mimo że miała ku temu jedną szansę w szóstym gemie. Klimovicova zdążyła zakończyć mecz jeszcze przed Chwalińską i jako pierwsza Polka odniosła zwycięstwo w tegorocznym Australian Open. Linda pokonała Stefani 6:2, 6:1 w zaledwie 65 minut. W drugiej rundzie eliminacji zmierzy się z inną reprezentantką Australii - Lizette Cabrerą.

Linda Klimovicova Foto Olimpik AFP

Linda Klimovicova Lairys Laurent/ABACA East News

Linda Klimovicova Foto Olimpik/Nur Photo AFP