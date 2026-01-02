Jest komunikat ws. tenisowej legendy. Organizatorzy z dumą ogłosili
Sezon 2026 wystartował. Najlepsi tenisiści i tenisistki przebywają głównie w Australii, gdzie za dwa tygodnie rozpocznie się Australian Open. Tymczasem organizatorzy pierwszego wielkoszlemowego turnieju w tym roku wydali komunikat ws. legendy.
Rozpoczął się tenisowy sezon 2026. Najlepsi tenisiści i tenisistki rywalizują w Australii i Nowej Zelandii. 2 stycznia wystartował United Cup, 4 stycznia rozpocznie się Brisbane International, a 5 stycznia ASB Classic w Auckland.
Venus Williams nie kończy kariery
W ostatnich miesiącach dużo szumu było wokół Wenus Williams. 45-latka wróciła do zawodowego grania po wielu miesiącach przerwy spowodowanych problemami zdrowotnymi. Kibice obserwowali ją w trakcie turniejów w Waszyngtonie, Cincinnati oraz US Open.
Kilka tygodni temu organizatorzy ASB Classic 2026 w Auckland ogłosili, że wystąpi w turnieju z dziką kartą. To jednak nie koniec wieści ws. tenisowej legendy.
Williams z dziką kartą w Melbourne
18 stycznia startuje wielkoszlemowy Australian Open. W nocy z czwartku na piątek organizatorzy turnieju ogłosili, że Williams otrzymała dziką kartą. - Ona wraca. Siedmiokrotna mistrzyni wielkoszlemowa - napisali.
45-latka obecnie plasuje się na 581. miejscu w rankingu WTA. Była liderka światowych list przyznała kilka miesięcy temu, że wróciła na kort ze względu na sprawy zdrowotne. - Musiałam wrócić, żeby mieć prawo do... ubezpieczenia. W zasadzie zaczęłam trenować, aby odzyskać świadczenia. Ciągle jestem u lekarza, więc tego potrzebuję - opowiadała.