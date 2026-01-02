Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jest komunikat ws. tenisowej legendy. Organizatorzy z dumą ogłosili

Maciej Brzeziński

Aktualizacja

Sezon 2026 wystartował. Najlepsi tenisiści i tenisistki przebywają głównie w Australii, gdzie za dwa tygodnie rozpocznie się Australian Open. Tymczasem organizatorzy pierwszego wielkoszlemowego turnieju w tym roku wydali komunikat ws. legendy.

Kobieta w sportowym stroju na korcie tenisowym, skupiona podczas meczu, na głowie ma daszek, w tle rozmyte postacie widzów.
Venus Williams zagra w Australian Open 2026Maddie MeyerAFP

Rozpoczął się tenisowy sezon 2026. Najlepsi tenisiści i tenisistki rywalizują w Australii i Nowej Zelandii. 2 stycznia wystartował United Cup, 4 stycznia rozpocznie się Brisbane International, a 5 stycznia ASB Classic w Auckland.

Venus Williams nie kończy kariery

W ostatnich miesiącach dużo szumu było wokół Wenus Williams. 45-latka wróciła do zawodowego grania po wielu miesiącach przerwy spowodowanych problemami zdrowotnymi. Kibice obserwowali ją w trakcie turniejów w Waszyngtonie, Cincinnati oraz US Open.

    Williams z dziką kartą w Melbourne

    18 stycznia startuje wielkoszlemowy Australian Open. W nocy z czwartku na piątek organizatorzy turnieju ogłosili, że Williams otrzymała dziką kartą. - Ona wraca. Siedmiokrotna mistrzyni wielkoszlemowa - napisali.

    45-latka obecnie plasuje się na 581. miejscu w rankingu WTA. Była liderka światowych list przyznała kilka miesięcy temu, że wróciła na kort ze względu na sprawy zdrowotne. - Musiałam wrócić, żeby mieć prawo do... ubezpieczenia. W zasadzie zaczęłam trenować, aby odzyskać świadczenia. Ciągle jestem u lekarza, więc tego potrzebuję - opowiadała.

    Tenisistka w czarnej koszulce i białej czapce z daszkiem stoi na korcie trzymając rakietę tenisową, skupiona podczas meczu, na tle rozmytej publiczności.
    Venus WilliamsScott TaetschAFP
    Kobieta w sportowym stroju i białej czapce z daszkiem na tle rozmytego stadionu, skupiona i poważna, podczas wydarzenia sportowego.
    Venus WilliamsElsaAFP
    Stylowo ubrana kobieta z krótkimi włosami ozdobionymi metalicznymi klamrami, wyrazistym makijażem i kolczykami, ujęta na tle rozmytego niebieskiego tła z delikatnie widocznymi światłami.
    Venus Williams Angela WeissAFP

