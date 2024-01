Jannik Sinner grał też w Polsce. I przegrywał

Sinner nie przeszedł typowej drogi dla tenisisty. Mieszkał w Tyrolu i najpierw uprawiał narciarstwo alpejskie. W wieku 13 lat postanowił jednak został tenisistą. Pojechał do słynnej akademii Riccardo Piattiego w pobliżu Mediolanu i tam rozpoczął na dobre treningi na korcie.

Kariera juniorska bez znaczenia

Sinner wcześnie za to zaczął grać turnieje zawodowe. Najpierw występował w zawodach najniższej rangi ITF. To w nich zbierał doświadczenie, także w Polsce.

W Wiśle przegrał w eliminacjach, a w Ustroniu w drugiej rundzie. Pokonał go Paweł Ciaś

Kiedy miał zaledwie 16 lat, na przełomie kwietnia i maja 2018 roku, przyjechał do Wisły i Ustronia, gdzie wystąpił w dwóch turniejach. Towarzyszyli mu trenerzy z akademii Piattiego oraz bardzo zdolny chorwacki junior jego rówieśnik Duje Ajduković (dziś 141. ATP).

W wieku 18 lat zadebiutował w Wielkim Szlemie

Więcej w Polsce Sinner już nie grał. Szybko przeszedł na wyższy tenisowy poziom, występując w challengerach, a potem w turniejach ATP. Już rok później zadebiutował w Wielkim Szlemie. Po przejściu eliminacji przegrał w pierwszej rundzie US Open ze Stanem Wawrinką. W tym samym sezonie odniósł pierwszy znaczący sukces jakim było zwycięstwo Next Gen ATP Finals, czyli turnieju Masters do lat 23.