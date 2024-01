- To był niesamowity turniej, ponieważ Białorusinka wygrywała po 6-0, 6-1 i myślała: "Naprawdę dobrze mi idzie". Dominowała, stawała się lepsza z każdym meczem, a potem została 'zdmuchnięta'. Nie jest do tego przyzwyczajona, zobaczymy, co wymyśli jako odpowiedź - zastanawia się Martina Navratilova dla oficjalnej strony WTA. Jej zdaniem to właśnie Kazaszka będzie główną faworytką zmagań w Melbourne Park.