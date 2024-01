Iga Świątek znowu to zrobiła, takie wieści po meczu z Kenin. Czapki z głów

Liderka światowego rankingu WTA domknęła rywalizację z Sofią Kenin - bo to była jej pierwsza rywalka - w dwóch setach, triumfując 7:6 (7-2), 6:2 . Polka jednocześnie od razu dostarczyła sporo materiału do analizy statystykom - i zwłaszcza jedna informacja przykuwa tu oko.

Iga Świątek śrubuje kapitalną serię - już drugi rok z rzędu!

Gdybyśmy jednak szukali rywalizacji, w której Iga Świątek przegrała pierwszą potyczkę i automatycznie żegnała się z dalszym udziałem we współzawodnictwie, to musielibyśmy cofnąć się aż do sierpnia 2021 roku, kiedy to "jedynka" zestawienia WTA uległa w Cincinnati Ons Jabeur.