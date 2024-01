Organizatorzy Australian Open poszli drogą Rolanda Garrosa i wydłużyli turniej o jeden dzień - z czternastu do piętnastu. Oznacza to, że pierwsza runda zamiast dwóch dni trwa trzy. Świątek z Kenin zagrają właśnie dopiero w trzeciej dobie zmagań, a więc w nocy z poniedziałku na wtorek lub we wtorkowy poranek. Dokładny terminarz nie jest jeszcze znany - przypomnijmy, że sesja dzienna na Rod Laver Arenie zaczyna się o 2:00, a wieczorna o 9:00 rano (wszystkie wymienione godziny według czasu polskiego).