Iga Świątek wyszła z opresji w mistrzowskim stylu. Co za mecz na otwarcie Australian Open

Iga Świątek przystępowała do Australian Open po bardzo udanym okresie przygotowawczym do sezonu oraz świetnych występach w United Cup. W drużynowych rozgrywkach Polka nie przegrała ani jednego meczu, dzięki czemu przedłużyła passę zwycięstw do 16 spotkań. Już w tym momencie jest to dla niej druga najlepsza seria w karierze. Tę rekordową ustanowiła w 2022 roku, kiedy raszynianka zanotowała 37 wygranych z rzędu.