Mam wrażenie, że moja gra pasuje do tych kortów i wydaje mi się, że o wiele łatwiej byłoby mi tam wygrać, niż na Wimbledonie. Miałam już tam jeden dobry wynik, dotarłam do półfinału 2 lata temu. Myślę, że Australian Open jest takim turniejem, który chciałabym wygrać. Bardzo mi się podoba w Melbourne i po prostu przyjemnie jest mi tam spędzać czas, więc jakbym miała tam spędzić trzy tygodnie – tydzień treningu i dwa tygodnie rywalizacji- to byłoby cudownie

Aryna Sabalenka ogłasza wszem wobec w sprawie Australian Open. Iga Świątek musi mieć się na baczności

"W zeszłym roku wykonałam niesamowitą pracę. To nie było coś łatwego do zrobienia. W tym sezonie też będzie trudno. Samo posiadanie tego rodzaju myśli w głowie, cóż, właściwie mam tytuł do obrony, sprawia, że nie jest to łatwe. Staram się nie ulegać tej presji. Po prostu chcę się przygotować jak najlepiej do gry. Nie jest to łatwe, szczególnie w przypadku Wielkiego Szlema. Może to wywołać ogromne emocje. Jedna rzecz może zmienić wszystko. Myślę jednak, że wykonałam świetną robotę w okresie przygotowawczym" - mówiła Sabalenka, cytowana przez "The Tennis Letter" na portalu X (dawniej Twitter).